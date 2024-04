Assia Khalfaoui a été élue joueuse du match lors de la 3e journée du Tournoi face à l’Italie. Si la pilier du XV de France savoure, elle a déjà le regard tourné vers Cardiff et la rencontre face au pays de Galles ce dimanche (16h15).

Vous avez réalisé un match fou face à l’Italie…

(Rires) J’ai récupéré mon siège de MVP au sein du groupe ! J’ai eu de très bons retours, c’est plutôt flatteur et ça me met encore plus en confiance pour le prochain match.

Est-ce que vous êtes dans la meilleure forme de votre jeune carrière ?

Physiquement, j’ai jamais été aussi prête. On se donne beaucoup sur le vélo depuis le début du tournoi (rires). Plus sérieusement, je pense que je suis arrivé prête en club où j’ai eu la chance de jouer beaucoup de matchs avant de venir. C’est un ensemble de choses qui ont été mises en place par le staff et les préparateurs physiques du club.

Le XV de France compte beaucoup de joueuses issues des Lionnes du Stade Bordelais, qu’est-ce que ça vous apporte de retrouver vos coéquipières de club avec les Bleues ?

C’est une vraie force. On se connaît par cœur sur et en dehors du terrain. Je sais quand et à qui je dois faire la passe. Je sais comment elles vont jouer leurs duels. C’est plein de petits détails qui permettent de trouver beaucoup de connexions sur un terrain.

A lire aussi : 6 Nations féminin – "On veut gagner le Tournoi", Émilie Boulard réaffirme les objectifs des Bleues avant le déplacement au Pays de galles

C’est encore plus vrai avec cette première ligne 100 % bordelaise…

Je ne peux pas rêver mieux que d’avoir une première ligne avec qui je joue en club !

Est-ce que vous pensez pouvoir réaliser la même performance dans le jeu face aux Galloises, annoncées plus denses que les Italiennes ?

Il va falloir commencer par sécuriser. Prendre la température et voir jusqu’où on va pouvoir jouer face à cette équipe. Il faudra d’abord faire un jeu simple avant de pouvoir faire autant d’offloads et oser plus. Le pays de Galles reste une très belle équipe, très solide, elles ont dû analyser notre match face à l’Italie donc elles vont nous attendre.

Comment expliquer les gros scores concédés par le pays de Galles lors des premiers matchs du Tournoi ?

C’est une bonne question parce qu’elles n’ont pas eu de gros changements d’effectif. Ça peut arriver à n’importe quelle équipe d’avoir des hauts et des bas. On ne peut pas toujours rester au sommet, c’est peut-être arriver trop vite pour elles et ce n’est pas évident d’assumer ça. Je pense qu’elles vont rapidement revenir au meilleur niveau, c’est juste une mauvaise passe comme on a pu nous aussi en vivre.

A lire aussi : 6 Nations féminin. Les notes de France – Italie : Assia Khalfaoui stratosphérique, Lina Queyroi décisive…

En cas de victoire ce week-end, vous jouerez une finale face aux Anglaises, comment faites-vous pour rester concentrées sur le pays de Galles ?

On ne regarde pas les scores des anciens matchs des Galloises, on se concentre vraiment sur les forces de cette équipe. Les scores ne représentent pas leur niveau de jeu. Elles ont peut-être mal fait les choses hier, mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Elles enchaînent les défaites et seront devant leur public à Cardiff donc elles seront prêtes. Il ne faut pas se baser sur leurs résultats, l’Irlande est le parfait exemple : l’année dernière elles ont eu la cuillère de bois mais réalisent un Tournoi 2024 énorme. Le pays de Galles est une étape de plus vers le grand chelem. On se concentre aussi beaucoup sur nous, et sur ce qu’on doit corriger.

C’est-à-dire, qu’est-ce que vous avez principalement travaillé cette semaine ?

On s’est basés sur leurs points forts : les rucks, le soutien et la défense des ballons portés. On a fait un gros travail sur la mêlée, même si on a dominé face à l’Italie mais on peut encore aller chercher mieux. Il faut qu’on élève notre niveau pour être encore plus performantes ce week-end.