Non contente de se montrer, comme à son habitude, dominatrice en mêlée fermée, la Girondine a également joué un rôle de premier ordre dans le jeu ouvert, mettant en lumière ses qualités balle en main.

Si les Bleues et leur staff ont décidé de développer un rugby ambitieux, de mouvement et privilégiant le jeu après contact, ce n’est pas un hasard. C’est aussi parce qu’elles disposent des qualités pour le faire. Un registre dans lequel les Romane Ménager, Madoussou Fall ou autres Manae Feleu sont logiquement attendues, au vu de leurs postes et de leurs rôles sur le terrain. Mais il ne faudrait pas oublier les joueuses de première ligne aussi… Car elles aussi, elles ont faim de ballons ! Annaëlle Deshaye l’a montré dès la 23ème minute en marquant un essai digne d’une centre, avec une folle cavalcade de 30 mètres qui la mena jusqu’au pied de poteaux. Mais dans ce regsitre, c’est surtout sa coéquipière de club et amie Assia Khalfaoui qui a brillé de mille feux. Dimanche à Jean-Bouin, la Girondine a signé un match digne d’un Cyril Baille version 2022, à l’époque où l’on disait de lui qu’il était le meilleur pilier au monde à force d’imposer sa loi en mêlée fermée et de toucher plus de ballons que ses centres…

Deshayes : "Assia, c’est une machine"

Comme le Toulousain, Assia Khalfaoui a signé un match solide en conquête, calant le côté droit de la mêlée tricolore avec l’aide de la non moins puissante deuxième ligne Madoussou Fall. Elle a aussi abattu du sale boulot, se portant le plus souvent possible au soutien de ses coéquipières et sécurisant les rucks ou en se montrant sûre en défense (11 interventions) pour contenir les assauts des Transalpines. Le boulot de pilier, quoi… Mais c’est un rôle beaucoup trop réducteur pour la Girondine qui aime avant tout « toucher des ballons » selon elle. Cet amour pour la gonfle s’est traduit par un chiffre : 14. C’est le nombre de ballons joués par la Girondine, soit quatre de plus que la troisième ligne Charlotte Escudero et la centre Gabrielle Vernier, qui n’en ont touché que dix. On l’a ainsi vue à plusieurs reprises jouer en pivot après sa demi de mêlée Pauline Bourdon, choisissant à chaque fois entre le défi ou la passe, voire les deux. Car la spécialité de la Girondine, ce sont les passes après-contact. Dès les premiers instants de la rencontre, elle s’illustra par un bon jeu de passe avec Deshaye qui amena les Bleues dans le camp transalpin, et posa les bases du premier essai conclu par Nassira Konde.

Et pendant une heure, Assia Khalfaoui a joué à la manière d’une troisième ligne centre, triant les ballons, les distribuant ou les gardant pour les sécuriser : "L’une de ses grandes qualités, c’est sa capacité à porter le ballon et à jouer debout, analysait son entraîneur David Ortiz. Elle l’a déjà démontré contre l’Irlande, et c’est dans ce registre qu’elle s’épanouit en club. Elle est dans la suite logique de ses qualités et la prestation d’aujourd’hui en est la preuve". N’empêche qu’elle épate encore ses coéquipières, et même celles qui la fréquentent au quotidien au Stade bordelais : "Assia, c’est une machine, souriait Annaëlle Deshayes. On le lui dit tous les jours, même en club. Elle prend encore plus d’ampleur dans le groupe France et cela se voit sur le terrain. Qu’elle continue comme ça !" Une performance en forme de revanche, après une sortie frustrante en Écosse : "Je n’étais pas contente de mon match, grimaçait la principale intéressée, j’en suis sortie frustrée. Je suis très joueuse d’ordinaire, mais à Édimbourg je n’ai pas pu faire ces petites passes en plus, faire vivre le ballon… Il m’en restait dans le réservoir, j’aurais pu apporter davantage". Au moins, la Girondine a pu quitter Jean-Bouin le cœur léger, cette fois…