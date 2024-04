Fortes d’avoir livré leur meilleure prestation du Tournoi la semaine dernière contre l’Italie à Jean-Bouin, les Bleues vont voyager en pleine confiance jusqu’à Cardiff, où elles devront néanmoins régler plusieurs choses importantes avant une éventuelle "finale" contre les Anglaises.

Après trois journées de Tournoi, une hiérarchie claire se dégage. Comme attendu, Françaises et Anglaises évoluent sur une autre planète. Avec trois succès chacunes, elles avancent sans coup férir vers ce qui devrait être une finale qui se tiendra dans le prestigieux stade Chaban-Delmas de Bordeaux le 27 avril prochain. Derrière, l’Irlande, l’Italie et l’écosse forment un peloton avec une victoire chacune, et toutes se tiennent en deux points. Le dernier enseignement est que les Galloises paraissent en retrait puisqu’elles n’ont pas remporté la moindre rencontre et disposent des avant-dernières attaques et défense avec seulement 33 points marqués et 102 encaissés après trois journées. À tout dire, on attendait mieux de ces dernières le week-end passé : en déplacement chez les Irlandaises également sans victoire, on pensait les Galloises en mesure de faire un coup. Il n’en fut rien, absolument rien : les coéquipières de la centre Hannah Jones ont littéralement sombré. Menées 21-0 à la pause, elles ont été corrigées 36-5 à l’issue du match.

Boulard : "trouver les épaules faibles"

Quand on réunit tous ces éléments de contexte, on comprend bien que ce déplacement à Cardiff paraît être encore plus abordable que celui que les coéquipières de Manae Feleu avaient fait à Édimbourg et dont, malgré quelques frayeurs, elles étaient ressorties intactes (victoire 15-5). Face à une équipe disposant d’un pack massif mais moins mobile que les autres, les Françaises ne seront peut-être pas aussi dominantes qu’elles l’ont été dimanche dernier contre les Italiennes dans le jeu direct. Du moins pas dans un premier temps. Mais si elles arrivent à tenir le ballon, il ne fait aucun doute que la défense galloise finira par céder, comme elle l’a fait jusqu’à maintenant. En revanche, la densité du pack gallois sera un excellent test dans le secteur des ballons portés, où les Bleues ont connu des difficultés à Jean-Bouin même pendant leur période en supériorité numérique (lire ci-contre) : "Le pays de Galles est une équipe extrêmement dense, qu’il s’agisse du pack ou de la ligne de trois-quarts, assurait l’arrière des Bleus Emilie Boulard. Ce sera certainement l’équipe la plus dense de toutes celles qu’on a affrontées jusque-là. Elles sont lourdes, costaudes et très puissantes. C’est clairement un piège pour nous, car on risque de ne pas dominer les contacts comme on l’a fait contre l’Italie. Il va falloir ajuster notre jeu pour trouver les épaules faibles, ou les petites brèches qu’elles laisseront dans leur défense pour continuer à jouer dans l’avancée." Même écho du côté de Madoussou Fall : "Cela va être un match riche en collisions car les Galloises tapent très fort devant. Pour moi, ça va être un match d’avants. Et il faut se préparer au pire, car elles sont aussi imprévisibles que l’Italie." Mais au moins, les Bleues vont voyager à Cardiff avec le plein de confiance, car elles ont toutes le sentiment d’avoir "passé un cap" la semaine dernière contre l’Italie, dixit Fall, en prévision des deux dernières rencontres.

Bourgeois : "Le pays de Galles ? Ce sera un combat contre nous-même"

Les Tricolores savent aussi pertinemment qu’une projection trop rapide sur la "finale" espérée contre l’Angleterre serait malvenue : "On s’est vraiment promis d’y aller étape par étape, et ne pas penser à l’Angleterre. Le pays de Galles reste une très belle équipe, et on ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs", jurait la deuxième ligne du Stade bordelais. Sa coéquipière de club, l’arrière Morgane Bourgeois va même encore plus loin : "C’est justement le défi de ce match. On ne doit pas tomber dans ce piège. Même si les Galloises ne font pas leur meilleur Tournoi, ce n’est jamais facile de se rendre au pays de Galles et d’y gagner. Ce sera un combat contre nous-même pour faire une belle performance là-bas, afin de confirmer notre prestation contre l’Italie et continuer sur notre lancée." Histoire d’arriver à Chaban-Delmas avec une confiance au beau fixe et un maximum de certitudes avant de se mesurer aux redoutables Anglaises…