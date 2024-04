De la continuité dans le jeu et de l’efficacité près de l’en-but adverse. Des objectifs remplis pour les Bleues dimanche avec un succès 38-15 devant les Italiennes, dans le cadre de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations féminin. Les joueuses de l’équipe de France inscrivent six essais et s’offrent le bonus offensif. Avec ce succès, la France revient à une longueur de l’Angleterre, en tête de ce tournoi.

Après deux victoires devant l’Irlande et en Ecosse, l’équipe de France féminine accueillait l’Italie à Jean-Bouin dimanche. Si le premier bloc de deux matchs s’était soldé par autant de succès, les Bleuesaspiraient d’imposer leur jeu. Les Françaises étaient un peu frustrées de leur production sur les matchs précédents, ce sont les Italiennes qui en ont subi les conséquences et payé l’addition, notamment sur le premier acte.

Un premier acte de feu

Autour d’une Lina Queyroi parfaite dans le rôle d’animatrice, d’une Gabrielle Vernier toujours aussi efficace et dans l’aspiration d’une impressionnante Assia Khalfaoui pour briser le rideau défensif adverse, les Bleus remplissent parfaitement leur objectif sur la première période. Ainsi, elles inscrivent quatre essais, en variant les formes de jeu. Il y a un premier essai très collectif, initié après de longs temps de jeu puis une alternance par le pied de Lina Queyroi pour une récupération de Gabrielle Vernier avant un renversement vers la gauche du terrain. Pour un premier essai signé Nassira Kondé (5e). Ensuite, il y a la réaction immédiate à une pénalité italienne de Beatrice Rigoni (22e).

Sur le renvoi, les Bleues font l’effort de récupérer le ballon par Nassira Kondé puis envoient au charbon les joueuses de la première ligne du Stade bordelais. Avec Assia Khalfaoui pour un relais d’Annaëlle Deshayes (23e). On retrouve ensuite le travail collectif des avants sur ballon porté, une nouvelle fixation d’Assia Khalfaoui pour finalement l’essai de la 3e ligne Charlotte Escudero (31e). Enfin pour ce premier acte, Mélissande Llorens est à la réception d’une passe au pied de Lina Queyroi sur son aile (38e). Ainsi, les Bleues mènent largement à la pause : 26-3.

Gagner au pays de Galles pour s’offrir une finale

Cette période fera sûrement référence, pour une équipe qui était en quête d’efficacité dans les zones de marque. Avec cet avantage au tableau d’affichage, il est toujours délicat de conserver la même exigence et intensité sur une deuxième période. Les Bleues veulent cependant imposer de nouveau leur grosse défense et continuer à étouffer leurs adversaires. Dans l’aspiration de leurs avants, elles signent un nouvel essai, inscrit par Assia Khalfaoui, récompensée par cet essai et le titre de joueuse du match (33-3, 44e). En face, les Italiennes finissent par valider un temps fort, grâce aux appuis d’Alyssa D’Inca (55e). Les Bleues veulent alors remettre la marche avant, Madoussou Fall profite de l’effort de ses partenaires et marque après un groupé perforant des Bleues (63e). Le staff technique de la France pointera sûrement quelques petites erreurs à corriger, comme cette incompréhension sur le dernier lancer en touche sur les 22 mètres de l’Italie, où le ballon parvient finalement dans les mains italiennes en fin d’alignement. Et débouche sur un essai en contre-attaque d’Alyssa D’Inca, 80 mètres plus loin (77e).

Au final, la France s’impose 38-15 devant l’Italie. Un succès bonifié (six essais marqués), une victoire construite sur une première période de feu, et une bonne heure de match complètement maîtrisée avec une fin de partie légèrement moins aboutie. Avec ce succès, la France revient à une longueur de l’Angleterre, en tête de ce tournoi. Les Françaises montent en puissance dans ce tournoi et chercheront à conserver le cap sur les deux matchs restants. Lors de la prochaine journée dimanche 21 avril, les Bleues devront se montrer sérieuses pour leur déplacement au pays de Galles. Et ainsi s’offrir en cas de succès à Cardiff une véritable finale à Bordeaux face à l’Angleterre. Un match à ne pas rater, qui se jouera samedi 27 avril à 17h45.