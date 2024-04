Alors que les Bleues sortent d’un match abouti face aux Italiennes et sont toujours en course pour le grand chelem, Émilie Boulard se projette sur le déplacement à Cardiff.

On a vu une vraie amélioration dans le domaine du jeu au pied lors de ce Tournoi, qu’est-ce que l’arrivée de Romain Teulet vous apporte ?

Ça apporte de la nouveauté, on n’avait pas l’habitude de travailler spécifiquement le jeu au pied avec une personne dédiée à ça. Il nous donne des conseils très techniques qu’il tire de son expérience en tant que joueur. On a un vrai suivi sur notre jeu au pied avec des séances vidéos, ce qui nous permet de bien travailler. En plus, les nouvelles joueuses qui arrivent ont déjà une aisance technique sur ce domaine. Les filles déjà présentes dans le groupe depuis plusieurs années qui le maîtrisaient peut-être moins sont poussées par cette nouvelle génération de joueuses à l’entraînement. Il faut bien qu’on arrive à réceptionner ou renvoyer les coups de pied qu’elles envoient.

Vous ressentez cette amélioration à titre personnel durant ce Tournoi ?

Je pense que sur ce domaine on réalise un Tournoi correct à part face à l’Écosse où le vent nous a compliqué la tâche. Sinon on a réussi à trouver de la longueur sans forcément mettre en difficulté les adversaires mais on a trouvé les espaces libres. Même si le bilan est plutôt bon, on cherche toujours à optimiser en allant chercher toujours plus de longueur en lobant les adversaires pour pouvoir les mettre sous pression.

Face à l’Italie, vous vous êtes facilement trouvées dans le jeu d’attaque avec peu de ballons tombés…

C’est l’un des points hyper positif du match face à l’Italie, ça nous a permis de faire cette performance. Les passes ont été bonnes parce qu’on a réussi à mettre de l’avancée dans le contact. C’est plus facile de faire des offloads quand on gagne ses duels et que les filles arrivent dans les bons intervalles. À l’image d’Assia (Khalfaoui) qui a été incroyable dans ce domaine, tous les offloads que l’on a fait ont été réussis. Ça amène de l’incertitude et met les défenses en difficulté donc il va falloir qu’on continue tout en gagnant les premiers impacts et duels pour pouvoir jouer après contact.

Vous avez le sentiment d’avoir franchi un cap face à l’Italie ?

Oui, les difficultés que l’on a eues lors des deux premiers matchs (Irlande et Écosse) on a réussi à les optimiser sur ce dernier match ce qui nous a permis de rendre une copie plus propre notamment en première période. On a gommé ce qui nous faisait défaut comme les passes hasardeuses. Il faut qu’on construise sur ce match pour les deux gros matchs qui nous attendent.

Le Pays de galles réalise un Tournoi compliqué, est-ce qu’il n’y a pas un risque de décompression ?

Notre exigence et nos objectifs aussi bien collectifs que personnels font qu’on est consciente de la performance qu’il faut réaliser ce week-end. Il n’y a pas de décompression, ce n’est pas le discours qui ressort après le match face à l’Italie. Il faut valider notre bonne performance et construire sur notre collectif pour gagner en confiance. Ce n’est pas parce qu’on a fait un bon match face à l’Italie que ça sera simple contre les Galloises. Ça va être un gros défi, il faudra construire notre performance. D’abord rester sur des choses basiques et pourquoi pas tenter des choses après suivant le scénario du match.

Comment voyez-vous cette équipe du Pays de galles ?

C’est une équipe extrêmement dense devant comme sur les lignes arrières. C’est une équipe qui, sur les profils, se rapproche de l’Irlande. Les Galloises sont lourdes et très puissantes, il va falloir ajuster notre jeu car on ne va peut-être pas dominer les premiers contacts comme face à l’Italie. Devant les filles vont avoir un très gros défi. Ça va être un gros combat ce week-end.

Votre jeu d’attaque séduit de plus en plus le public, est-ce aussi un objectif ?

L’objectif c’est de gagner le Tournoi des 6 Nations. Si nos performances peuvent aussi séduire le public et remplir les stades, c'est que du bonus. Mais la performance est l’objectif premier.