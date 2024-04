Les quarts de finale de Champions Cup et de Challenge Cup ont désigné leurs vainqueurs. Déçus ou victorieux les acteurs de ces matchs couperets ont réagi, découvrez les meilleures déclarations du week-end.

Max peut aller à la réception la tête haute

Maxime Lucu a réalisé une performance plus qu’aboutie en quart de finale de Champions Cup lors de la réception des Harlequins. Malheureusement pour le buteur de l’UBB, il a manqué la transformation de la gagne sur l’essai de Madosh Tambwe. Son entraîneur, Yannick Bru, a tenu à revenir sur le match plein de son joueur : "Max peut aller à la réception la tête haute et sans aucun sentiment de culpabilité" avant d’insister sur le fait que l’international n’avait pas fait perdre son équipe : "Après le match qu’il a fait en 9 puis en 10, surtout pas ! C’est vrai, on a perdu d’un point, mais on est parti de trop loin". Romain Buros a également pris le temps de saluer la performance de son coéquipier : "Je pense qu’il a plutôt bien animé le jeu car nous avons réussi à marquer des points. On peut dire que c’est une bonne performance en 10".

Ça a rappelé les fois d’avant

Après deux défaites en finale, Leinster a (enfin) vaincu le Stade Rochelais en phase éliminatoire de Champions Cup. Un historique commun entre les deux équipes qui a rappelé des souvenirs à Léo Cullen, l’entraîneur de la franchise irlandaise : "Il y a cette pénalité avant la mi-temps qui leur permet d’inscrire cet essai et de réduire l’écart de 17 à 10 points. Ça m’a rappelé les fois d’avant où il y avait cette dizaine de points ou plus à la pause… Il s’agissait d’apprendre du passé. Le message a été de continuer à jouer car, lors des rencontres précédentes, l’équipe s’était comme refermée sur elle-même et avait restreint son jeu".

Je devais montrer mon vrai visage

Clermont a sûrement réalisé son meilleur match ce samedi face à l’Ulster en quart de finale de Challenge Cup. Le capitaine auvergnat Baptiste Jauneau a parfaitement animé le jeu de son équipe. Son jeu au pied a pesé sur la rencontre. De quoi satisfaire le demi de mêlée : "Mon jeu au pied était moyen la semaine dernière, j’avais à coeur de rectifier le tir surtout pour l’équipe parce que ce n’est pas possible que je la mette sous pression par ma faute. Je devais mieux faire et montrer mon vrai visage".

Je n’espère pas qu’il aille trop loin non plus pour ne pas qu’une équipe anglaise ne le rapatrie

Les Toulousains ont réalisé une deuxième période exceptionnelle lors du quart de finale de Champions Cup face à Exeter. Un sursaut collectif, permis par des performances individuelles de haute volée. C’est le cas pour Jack Willis, qui a impressionné son coach Ugo Mola : "Jack on a l’impression qu’il est passé par notre école de rugby, il écoute, il s’améliore et on se demande jusqu’où il est capable d’aller. Il commence à jouer debout, mais je n’espère pas qu’il aille trop loin non plus pour ne pas qu’une équipe anglaise ne le rapatrie. Il a été énorme, hormis deux pénalités concédées trop facilement alors que l’arbitre lui demande de lâcher. C’est là le pas qu’il doit franchir. Sinon, sa performance fut XXL."