Auteur d’une grande prestation à la mêlée puis à l’ouverture, Maxime Lucu a été le héros malheureux de ce quart de finale.

Il était abattu au coup de sifflet final, cherchant à s’enterrer dans la pelouse de Chaban-Delmas. Maxime Lucu a été le héros malheureux de ce quart de finale de Champions Cup. Les Harlequins ne s’y sont pas trompés : tous les joueurs anglais sont venus le saluer, le réconforter. Puis Romain Buros est venu à ses côtés pour effectuer un tour de stade qu’il a dû trouver interminable.

Maxime Lucu avait eu quelques minutes plus tôt la victoire au bout de son pied, sur une transformation qui aurait permis à l’UBB de passer devant au tableau d’affichage pour la deuxième fois de la rencontre. Le ballon a frôlé le poteau droit… du mauvais côté. "Max peut aller à la réception la tête haute et sans aucun sentiment de culpabilité", a tenu à préciser Yannick Bru. Après le match qu’il a fait en 9 puis en 10, surtout pas ! C’est vrai, on a perdu d’un point, mais on est parti de trop loin." Le manager venait confirmer que si les buteurs peuvent faire gagner des matchs, ils ne peuvent pas les faire perdre.

Un véritable général

Et c’était encore plus criant ce samedi à Chaban-Delmas car il n’est pas certain que le scénario de cette rencontre aurait été identique sans le capitaine girondin. Il a été l’homme de la révolte, celui qui a remis de l’ordre dans les rangs bordelais quand l’UBB paraissait complètement étouffée par l’entame de match tonitruante des Harlequins. Alors que rien ne semblait fonctionner, Maxime Lucu s’est battu pour récupérer le moindre ballon, pour préserver ou gagner quelques centimètres, trouvant de la longueur dans son jeu au pied pour offrir un peu de répit à ses partenaires.

Le demi de mêlée s’est comporté en véritable général pour relancer ses troupes dans une bataille alors à sens unique. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le staff girondin lui a définitivement confié les clés du camion en le propulsant demi d’ouverture à la pause. Un rôle qu’il a tenu avec une certaine réussite, à écouter Romain Buros : "Je pense qu’il a plutôt bien animé le jeu car nous avons réussi à marquer des points. On peut dire que c’est une bonne performance en 10." L’arrière a aussi tenté de trouver les mots pour consoler son demi de mêlée : "Ce qu’il faut lui dire, c’est qu’il est essentiel pour nous, tout le temps et c’est encore le cas ce soir. Ce n’est pas parce qu’il rate un coup de pied qu’il faut lui mettre la faute dessus. Lui dire aussi qu’il faut rebondir parce que le Top 14 arrive et nous pouvons encore vivre une belle fin de saison, si nous faisons les choses bien." Pour cela, il faudra que toute l’équipe bordelaise s’aligne sur le niveau d’exigence de son capitaine.