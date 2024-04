Dans une ambiance des grands soirs, ce samedi à l’Aviva Stadium, le Leinster s’est largement imposé face à La Rochelle, en quart de finale de la Champions Cup. Dominateur en première période et devant à la pause (23-13), le club irlandais a déroulé en deuxième mi-temps pour étriller le champion en titre (40-13).

La Rochelle n'aura pas une troisième étoile consécutive. Vainqueur du Leinster lors des deux dernières finales de Champions Cup, le Stade Rochelais est tombé en Irlande, ce samedi soir, dans un Aviva Stadium magnifique, 40-13. Grâce à ce succès probant face à sa bête noire, la bande à Léo Cullen se qualifie pour le dernier carré de la compétition. Elle affrontera, le week-end du 4 mai, le gagnant du match opposant Northampton aux Bulls, ce soir (21h).

Pas de nouvel exploit pour les Rochelais, sèchement battus à Dublin par le Leinster. Les doubles champions en titre sont éliminés de cette Champions Cup et lâchent leur couronne.



À l’Aviva et devant un public acquis à la cause du Leinster, La Rochelle a vécu une première mi-temps pour le moins compliquée. Les Maritimes ont vite été mis sous pression, ils ont passé les dix premières minutes dans leur camp et Ross Byrne a puni un hors-jeu de Will Skelton pour ouvrir le score (3-0, 8e).

Hastoy et Alldritt empêchent deux essais

La première possession de La Rochelle dans les 22 mètres adverses (10e) n’a rien donné et les Irlandais ont logiquement creusé l’écart au score, huit minutes plus tard. Tout est parti d’une transversale de Jamie Osborne, qui a permis aux Irlandais de rentrer dans les 22 mètres adverses. Les locaux ont ensuite proposé une (très) longue séquence et James Lowe, décalé sur l'aile gauche, a terminé le travail (10-0, 18e).

Sous le soleil de Dublin, ce même Lowe est passé à deux doigts de s’offrir un doublé, mais la défense d’Antoine Hastoy, petit côté, a empêché l’ailier de marquer (22e). Sur l’action suivante, c’est Jamison Gibson-Park, excellent contre La Rochelle, qui a pensé franchir l’en-but, mais Grégory Alldritt a mis son corps en opposition (23e).

La Rochelle revient avant la pause

À la demi-heure de jeu et après une faute au sol de Botia, Ross Byrne a ajouté trois points au compteur (16-6, 32e) et peu de temps avant la pause, dans une première période quasiment à sens unique, James Lowe a bien joué un coup petit côté pour mettre sur orbite son demi de mêlée, Jamison Gibson-Park (23-6, 39e).

Mais le Stade Rochelais n’a pas baissé les bras pour autant. Le pilier gauche Louis Penverne a conclu un bon ballon porté dans le temps additionnel de cette première période (23-13, 40+5e) et grâce aux deux pénalités réussies par Antoine Hastoy un peu plus tôt dans la partie (20e, 29e), sur deux fautes obtenues au sol à la suite de renvois, les Maritimes ne comptaient que dix points de retard à la mi-temps. Presque un miracle.

Baird marque trop facilement

Dès la reprise, les Irlandais ont repris le large au score. Sur une action, où les hommes de Léo Cullen ont mis de la vitesse dans leur jeu, James Lowe a décalé Ryan Baird qui, trop facilement, a éliminé deux défenseurs avant de finir sa course dans l’en-but (30-13, 44e).

L’essai de trop, d’autant que sur cette action, les Rochelais ont perdu sur KO Tawera Kerr-Barlow, évacué sur civière et le renvoi d’Antoine Hastoy, ensuite, est sorti directement en touche. Quand ça ne veut pas…

La suite et fin de cette seconde période a viré au cauchemar pour les Maritimes et l’énergie débordante de Levani Botia en défense, n’a pas suffi. Les hommes de Ronan O’Gara ont, peu à peu, sombré et encaissé deux nouveaux essais. Sur l’aile gauche, Sheehan (35-13, 56e), puis Lowe (40-13, 60e) ont alourdi la note. Le score n’a plus bougé. La Rochelle quitte la compétition.