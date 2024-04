Les Toulousains ont fait exploser Exeter en deuxième mi-temps. Ils ont marqué un total de neuf essais et certains joueurs ont presque marché sur l’eau. Ugo Mola a rendu hommage à Jack Willis son troisième ligne anglais qui "commence à jouer debout".

Pourquoi deux mi-temps aussi différentes ?

Peut-être par la qualité de l’adversaire, croire qu’on peut gagner en jouant de la même manière de la première à la 80e, c’est illusoire. Exeter nous a poussés dans nos retranchements et on a su puiser dans notre capacité à ne pas lâcher et à régler le problème du jeu au sol, qui fut un vrai sujet en première mi-temps. Cette première période s’est jouée là-dessus, et sur une paire de ballons qu’on n’a pas su négocier. Mais je remarque que les deux fois où on a su jouer rapidement et enchaîner deux ou trois temps de jeu, on a marqué. Contre ce genre d’équipes, ça se joue à pas grand-chose, il faut être présent tout le temps en termes d’intensité et mes joueurs ont réussi un match incroyable.

On a senti que vous avez fait un travail d’usure qui a fini par payer après le repos, est-ce vrai ?

Je crois que la stratégie adverse était le laisser le ballon dans l’aire de jeu, et de multiplier les temps de jeu et de nous obliger à tenir le ballon pour entrer dans un bras de fer qui allait durer. Mais vous savez, les Meafou, les Baille, les Mauvaka-Marchand il faut les prendre sur le râble pendant soixante minutes, faut assumer ça. Quant à Jack Willis…

Jack Willis ? Que voulez-vous dire ?

Paul Costes a reçu le titre d’"homme du match", c’est très bien et c’est mérité. Mais il y aurait dû avoir un super trophée pour Jack Willis qui a produit un match hallucinant.

D’autres raisons à cette première période assez accrochée ?

Nous avons été pénalisés sept fois en quarante minutes, c’est trop pour exister à ce niveau. Mais si nous avons un peu peiné en première période, il y a peut-être une autre raison, plus générale.

À lire aussi : Toulouse fait exploser Exeter et se qualifie pour les demies

Laquelle ?

Je crois que nos amis de Northampton, des Harlequins et d’Exeter ont joué beaucoup moins que nous dans leur championnat. Ils doivent être à quatorze ou quinze matchs, nous, nous sommes à vingt-et-un. Le championnat anglais comme il est géré leur offre de la fraîcheur, en plus ils n’ont pas joué pendant la Coupe du Monde et pendant le Tournoi. Ça fait une différence, on l’a payé cher puisque le week-end ne fut pas aisé pour les équipes françaises.

Par contre, votre début de deuxième période fut fantastique avec un 28-0 et quatre essais en dix minutes…

Oui, on savait que le troisième quart-temps, était leur point faible. Ils ont coaché vite pour essayer d’écoper la marée, avec un moment charnière sur une bonne séquence défensive de notre part en plus entre deux essais. Je félicite mes joueurs qui vont jouer leur sixième demi-finale d’affilée. Et la prochaine demie n’est pas gagnée d’avance, je reviens sur la question de la fraîcheur, les équipes anglaises se sont régénérées, elles se sont préparées, elles n’ont pas vécu la même chose que nous.

Justement, que penser de ces Harlequins si impressionnants à Bordeaux samedi ?

Il ne vous a pas échappé que nous les avons affrontés en match de poule. Nous les avons étudiés, et ils ne m’ont pas surpris contre l’UBB. C’est une équipe qui marque souvent entre 30 et 40 points. Il faut savoir les contraindre à moins totaliser car quand on encaisse 30 ou 40 points à domicile, ça devient le "Brésil du rugby", c’est comme une pièce jetée en l’air.

Revenons sur Jack Willis, on le croyait très fort dans les tâches ingrates. Nous l’avons découvert joueur de ballon et perceur de défenses…

Ça reste un jeune joueur qui croque pleinement son expérience française et toulousaine. Jack on a l’impression qu’il est passé par notre école de rugby, il écoute, il s’améliore et on se demande jusqu’où il est capable d’aller. Il commence à jouer debout, mais je n’espère pas qu’il aille trop loin non plus pour ne pas qu’une équipe anglaise ne le rapatrie. Il a été énorme, hormis deux pénalités concédées trop facilement alors que l’arbitre lui demande de lâcher. C’est là le pas qu’il doit franchir. Sinon, sa performance fut XXL.

Vous serez les derniers Français dans le dernier carré. Êtes-vous surpris ?

Je ne sais pas trop analyser ça. On sait que c’est dur d’enchaîner les performances de haut niveau, surtout quand tout le monde te tape dans le dos après un premier match de phase finale réussi. Je penserais qu’on serait plus de clubs français dans le dernier carré. Je reviens sur ce que je vous ai dit, la fraîcheur est essentielle et nous avons si ou sept matchs de plus dans les jambes que les Anglais et je ne parle même pas de la gestion de l’effectif du Leinster.

Que pensez-vous du fait de retrouver le Stadium pour la demi-finale face aux Harlequins ?

Je ne l’avais jamais vécu pour une demi-finale. J’espère retrouver le plaisir associé à cette enceinte qui permet à nos supporteurs de venir plus nombreux. Je loue souvent les publics adverses, mais aujourd’hui, le public toulousain a été incroyable et nos joueurs ont plus qu’apprécier ce moment de ferveur, malgré une première mi-temps un peu difficile.

Des blessés à déplorer ?

Des bobos, Pita Ahki a mal à une main. François Cros a une béquille. Mais j’ai senti les joueurs plus orientés sur la soirée et l’endroit où ils vont aller que sur la récupération. J’espère en retrouver un maximum valide mercredi.

Un petit mot sur Paul Costes quand même, après tout, il a été nommé "homme du match"…

Il assume son statut. Pas facile de se retrouver dans ce genre de matchs pour un jeune joueur. Mais c’est un gamin qui ne baisse pas trop les yeux, il a encore une grosse marge de progression. Il y a eu encore une paire de ballons qu’il aurait pu mieux négocier. À lui de confirmer car des jeunes joueurs qui sont apparus au Stade Toulousain, il y en a eu beaucoup. Des bons jeunes joueurs qui ont duré, il y en a eu moins…