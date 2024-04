Au courage, le SA XV est allé chercher une belle victoire à Agen (12-23). Une rencontre durant laquelle il n’a pas eu peur de subir, sans rompre, avant de porter l’estocade en deuxième mi-temps. Tanguy Kerdrain, entraîneur des avants du club charentais, a apprécié.

La victoire n’était pas loin à Grenoble et contre Vannes. À Agen, elle est enfin arrivée…

On maîtrise de plus en plus le rugby que l’on veut proposer. Il y a de plus en plus de cohérence et de consistance dans ce que l’on fait. Cela fait du bien. On avait dit qu’il fallait voyager si l’on voulait se maintenir. C’est ce que l’on a fait à Agen.

Pensez-vous que la frustration du résultat contre Vannes a surmotivé votre équipe ?

Le groupe vit très bien donc il a envie dans sa globalité de ressortir la frustration quand elle est présente. On ne panique vraiment pas malgré notre situation. Le climat est serein et les mecs sont maîtres du projet actuellement.

Nous avons l’impression que les entames de mi-temps ont été décisives ce vendredi soir…

En avant-match, on avait notifié au groupe que le SUA faisait de très grosses entames. C’est là qu’il ne fallait pas rompre. Les Agenais ont confirmé qu’ils avaient cette capacité à marquer l’adversaire sur les vingt premières minutes. En fait, ce qui est bien, c’est que malgré le fait que l’on soit en train de subir, on ne prend aucun point sur les cinquante premières minutes. Cela montre la volonté des joueurs de rester connectés entre eux. C’est une vraie performance collective.

Si Brive a réalisé un joli coup en battant Colomiers jeudi, ce vendredi se jouait le reste de la 26e journée. Et on peut dire que Grenoble, Béziers et Vannes n'ont pas raté leur rendez-vous. Tout comme Soyaux-Angoulême, très sérieux vainqueur à Agen.https://t.co/O1NUd6Ahxl — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 12, 2024

On s’attendait à une révolte agenaise en début de seconde période. Finalement, c’est vous qui creusez l’écart.

À la mi-temps, on identifie plusieurs formes de jeu. Les régulations ont été bonnes. Ils nous attendaient sur les extérieurs, nous sommes passés par l’axe. Ensuite, le plan initial était de s’élargir sur le terrain, mais là, nous avons demandé aux joueurs de se resserrer, notamment au niveau des rucks. Je trouve que la capacité que ce groupe a à retranscrire une information sur le terrain est vraiment chouette.

De l’extérieur, nous avons l’impression que votre charnière a beaucoup pesé sur ce match, notamment sur vos gros temps faibles. Le ressentez-vous également ?

Tout à fait. Ben Botica l’a dit toute la semaine. Il faut garder le calme tout en montrant de l’enthousiasme. Il dit souvent "ayons le cœur chaud, et la tête froide". On le ressent vraiment sur le terrain. Quand on marque ou qu’on prend des points, il suffit de suivre Ben pour se rassurer. C’est le principe du chef d’orchestre. Dès lors qu’il lève la baguette et que les mecs sont accordés et connectés, la symphonie prend. Malgré un départ compliqué, toute cette symphonie a réussi petit à petit à jouer au rythme qu’elle voulait.

Vous faites un bon pas vers le maintien, mais vos concurrents ont aussi gagné. Comment envisagez-vous cette fin de saison ?

Au début du bloc on leur a montré le plan à suivre, les joueurs nous ont répondu directement : "Stop, ne nous montrez pas le plan de bataille, on le connaît, il faut prendre des points sur tous les matchs. On n’a pas envie d’entendre cela, nous voulons être responsables jusqu’au bout." C’est chouette car ils se sont positionnés et ils l’assument. Nous allons recevoir Brive et Béziers notamment, dans un Chanzy plein… Si l’on réitère la même performance qu’à Agen, le maintien nous tendra les bras.