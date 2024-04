Porté par Alex Masibaka, auteur d’un doublé, et la botte de Ben Botica, Soyaux Angoulême est allé s’imposer ce jeudi sur la pelouse d’Agen (12-23), à l’occasion de la 26e journée de Pro D2. Une victoire ô combien importante pour les Angoumoisins dans la course au maintien et une défaite qui sonne probablement le glas des espérances de Top 6 pour les Agenais.

Agen, qui pouvait encore rêver d’une place qualificative pour les play-offs au coup d’envoi de cette 26e journée de Pro D2, recevait ce vendredi l’équipe de Soyaux Angoulême, 14e au classement et premier non-relégable et qui lutte, elle, pour son maintien. Et à la surprise générale, ce sont les Charentais qui se sont imposés (12-23). Une victoire historique puisque c’est la première de Soyaux Angoulême depuis le début de son histoire au stade Armandie. Dominés en début de match, surtout territorialement, les Angoumoisins, qui ont mis plus de 20 minutes avant de rentrer dans le camp agenais avec le ballon, ont su faire le dos rond en défense et ont ensuite profité de l’indiscipline du SUA pour inscrire deux pénalités par la botte de Ben Botica (23e, 40e), qui aurait même pu alourdir le score s’il avait réussi une autre pénalité juste avant la demi-heure de jeu (29e). Angoulême menait donc de six points à la pause face à une équipe d’Agen, qui n’a pas inscrit le moindre point en première période. Masibaka, l’homme du match Mais c’est surtout en seconde période que Soyaux Angoulême a construit son succès. Revenus morts de faim des vestiaires, les hommes d’Alexandre Ruiz ont marqué deux essais en l’espace de sept minutes. Et ces deux essais ont été l’œuvre d’Alex Masibaka (42e, 47e), dont la puissance a fait des ravages dans la défense agenaise. Agen a ensuite réagi, marquant 12 points grâce à deux essais de Fotu Lokotui (51e) et Valentin Gayraud (76e). Plus d’informations à venir…