La soirée avait démarré fort, avec le carton plein du FC Grenoble contre Aurillac. Même s'il faudra surveiller les blessés, revers de la médaille... Du reste, Béziers et Vannes ont repris du terrain sur Aix-en-Provence et les trois derniers au classement se sont imposés. Un moindre mal pour Sapiac, qui regoûte à la victoire après sept défaites consécutives.

Les bons coups : Vannes et Béziers au détriment de Provence

Longtemps dans cette soirée, le trio de tête creusait de façon unie l'écart avec la concurrence, d'autant plus que c'est l'US Dax, quatrième avant cette soirée, qui en faisait directement les frais au stade de la Rabine. Mais Aix-en-Provence a fini par déroger à la règle, renversé en fin de partie par de valeureux Rouennais (lire ci-dessous). Le RCV et l'ASBH réalisent donc d'excellentes opérations en vue du top 2.

Michael Ruru a inscrit le deuxième essai vannetais, qui a sans doute débloqué la situation avant la mi-temps. Icon Sport - Eddy Lemaistre

Bien sûr, rien n'est encore fait, avec ces quatre journées encore à jouer. D'autant que les Biterrois sont revenus à hauteur de Provence rugby (les deux cas d'égalité leur sont défavorables), et Vannes n'est qu'à deux points derrière. Mais c'est sans doute une tendance qui s'est inversée quand on regarde les dynamiques récentes d'Aix d'un côté, et de ses deux rivaux.

L'équipe : Grenoble force 5

Si certains en doutaient encore, le FCG confirme qu'il a bien l'intention d'aller en phase finale en enchaînant une cinquième victoire consécutive lors de la réception d'Aurillac (55-10). À quatre journées du terme de la saison régulière, le sprint final à la qualification bat son plein alors une victoire bonifiée couplée avec les défaites des concurrents dacquois à Vannes (42-10), neversois à Montauban (17-16) et columérins à Brive (35-23) propulse le FCG à la cinquième place de Pro D2. Une soirée presque parfaite pour le FCG qui a vu sortir sur blessure ses deux ailiers Wilfried Hulleu (cheville) et Karim Qadiri (tibia). Deux lourdes pertes en vue de la fin de saison.

Le match : Rouen-Provence rugby, un choc des extrêmes à l'issue inattendue

Quel final ! Le stade Robert-Diochon s'est embrasé, dans les dernières minutes de ce rencontre entre la lanterne rouge et le leader du championnat. Pourtant, que de difficultés pour ces Normands. Dès lors qu'ils montraient des bonnes choses et le concrétisaient au tableau d'affichage, systématiquement les Aixois revenaient dans le camp adverse pour répondre et repasser devant. Le RNR a été trop déficitaire dans les renvois reçus, ce qui a provoqué de sacrés occasions pour Aix. Ce fut le cas jusqu'à l'heure de jeu, avec le deuxième essai de Cazenave (55e) répondant au ballon porté conclu par Ma'afu (53e).

Seulement, sur une faute technique aixoise à trois minutes du terme, tout a changé. Après des discussions, les Rouennais indiquent du doigt les poteaux. Cette fois, c'est le centre JT Jackson qui s'empare de ce ballon et la lourde responsabilité qu'il représente. Et à près de cinquante mètres en coin, il la passe. Et la captation suite au renvoi est bien capté par le RNR. Qui ne s'arrête pas là, puisque le demi de mêlée remplaçant Campeggia ira même de son grattage libérateur (78e). Avec la longue pénaltouche de Pourteau, et le ballon porté bien assuré, la victoire était là (29-28).

L'essai : Samuel Marques "do brazil"

Lors de la démonstration offensive de Béziers face à Valence-Romans (56-24), Samuel Marques nous a gratifiés d'une reprise de volée millimétrée pour offrir l'essai du triplé à son compatriote portugais Raffaele Costa Storti. À la 51e minute de jeu, les Damiers dégagent leur camp plein axe, une aubaine pour les locaux qui repartent à l'offensive. Le ballon arrive jusqu'à Gabin Lorre qui pousse au pied, c'est là que Samuel Marques surgit pour lober le dernier défenseur sans contrôle et c'est le coup du chapeau pour Costa Storti !

Le geste : Bernadet, le demi de mêlée qui "met la tête"

Il suffisait de prêter attention aux réactions des Montalbanais, et de leur public, pour saisir ce que ce ballon représentait. Comme une explosion de toute la frustration et la déception emmagasinées par les Sapiacains depuis des mois. Alexis Bernadet, demi de mêlée remplaçant (un peu à la manière de Campeggia à Rouen) a attendu le moment idéal pour fondre sur ce ballon au sol. L'arbitre M. Blasco-Baqué n'avait d'autre choix que de le récompenser.

Ensuite, l'US Montalbanaise parvenait à assurer sa fin de match (17-16), pour mieux savourer la suite. Et quand on voit que Rouen et Soyaux-Angoulême ont gagné aussi, on se dit que ce retour de la victoire dans la cuvette n'était pas malvenu...

La stat' : neuf doublés, un triplé

Le moins qu'on puisse dire, c'est que la 26e journée de Pro D2 a livré de belles offensives avec 53 essais inscrits. Certains en ont profité pour soigner leurs statistiques en s'offrant deux essais ! Les Grenoblois Romain Trouilloud (37e, 62e), Pio Muarua (17e, 45e) et le malheureux Wilfried Hulleu (12e, 21e), sorti sur blessure à la 26e minute de jeu touché à la cheville, ont largement participé à la victoire bonifiée de leur équipe face à Aurillac (55-10).

Romain Trouilloud s'est gratifié d'un doublé, ce vendredi contre Aurillac. Icon Sport - Romain Biard

Le troisième ligne centre de Soyaux-Angoulême Alexander Masibaka a inscrit les deux essais de son équipe en l'espace de quatre minutes (43e, 47e) lors du déplacement victorieux à Agen (12-23). La large victoire de Béziers lors de la réception de Valence-Romans (56-24) a vu le doublé du trois-quarts centre des Damiers Ben Neiceru (57e, 68e) et du talonneur local Wilmar Arnoldi (15e, 27e). L'ailier international portugais de l'ASBH, Raffaele Costa Storti, s'est lui offert un triplé en sept minutes (45e, 48e, 52e). Le talonneur namibien du Stade montois, Torsten van Jaarsveld, a lui aussi brillé en inscrivant son doublé (39e, 44e) lors de la victoire des siens face au Biarritz olympique (38-7). Enfin, malgré la défaite de leur équipe en déplacement à Rouen (29-28) les Aixois Guillaume Piazzoli (3e, 20e) et Joris Cazenave (27e, 56e) se sont offert un doublé.