Plusieurs dossiers, en cours depuis quelques semaines dans les différents clubs de la côte basco-landaise, ont abouti ces derniers temps…

Béziers : le Bayonnais Hugo Camacho en approche

Hugo Camacho (19 ans) ne portera plus le maillot de l’Aviron bayonnais la saison prochaine. Barré par la concurrence au poste – le jeune Kléo Labarbe (19 ans) lui est passé devant dans la hiérarchie – le numéro neuf était en fin de contrat au mois de juin prochain. Dès lors, son CV avait commencé à circuler sur les bureaux de plusieurs clubs de Pro D2. Selon nos informations, il a récemment trouvé un accord avec Béziers où un contrat pour les deux prochaines saisons l’attend.

Aperçu une seule fois avec le maillot de l’Aviron en Top 14 l’an passé (à Lyon), mais monté en puissance avec le Portugal cet hiver lors du Rugby European Championship (cinq matchs, quatre titularisations, trois essais), le demi de mêlée a donc fait le choix de poursuivre sa carrière chez un sérieux candidat à la phase finale de Pro D2.

Biarritz : Kilian Taofifenua a prolongé

Kilian Taofifenua sera toujours Biarrot la saison prochaine. Alors qu’il était en fin de contrat au mois de juin prochain, il a, selon nos informations, signé il y a quelques semaines de cela (et donc avant l’annonce de l’arrivée des futurs repreneurs) une prolongation d’un an. Il sera ainsi lié au Biarritz olympique jusqu’en 2025. Recruté pour jouer au talon, il n’avait pas connu un grand succès à ce poste et avait même dû être prêté à Nice, l’an passé. Cette saison, en concertation avec ses entraîneurs, il a été repositionné pilier gauche et enchaîne les prestations intéressantes à ce poste.

Dax : le Montois Dino Casadei a donné son accord

Le mois dernier, nous vous annoncions, sur notre site internet les contacts avancés entre Dino Casadei et l’US Dax. Selon nos informations, ils ont débouché sur un accord entre les deux parties et cet été, Dino Casadei troquera le maillot du Stade montois pour enfiler celui du voisin landais, l’US Dax. Un pré-contrat de deux ans est en passe d’être signé. Utilisé à 14 reprises cette saison par le staff du Stade montois (9 titularisations), Casadei (23 ans), va donc changer d’air en juillet, après quatre ans dans la préfecture des Landes.