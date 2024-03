Tournoi B : La Georgie s'impose brillamment en finale face au Portugal

À Paris, la Georgie a battu facilement le Portugal en finale du Tournoi B (36-10). Les Lelos se sont imposés dans tous les secteurs de jeu pour conserver leur titre.

La Géorgie s’est largement imposée face au Portugal au Stade Jean-Bouin en finale du Tournoi B (Rugby European Championship) avec tout le cérémonial dû à son rang, sono assourdissante et portique imposant. Le score, 36-10, est assez clair sur le fossé qui séparait les deux équipes dimanche soir. Une surprise finalement quand on se souvient qu’en Coupe du Monde, les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul 18-18. Cette fois Lelos et Lobos se retrouvaient en clôture d’une longue journée, riche de quatre matchs de classement. Une nouvelle formule qui donne un lustre inédit à la compétition.

Les Georgiens ont remis les pendules à l’heure avant d’aller remercier leurs soutiens qui agitaient une trentaine de drapeaux dans les travées. Ils ont confirmé qu’ils étaient bien la sixième puissance du continent, trop forts pour la deuxième division, mais empêchés de monter par la tradition. Ils ont marqué quatre essais, tous en deuxième mi-temps. Les hommes de Richard Cokerill (ex-Montpellier) ne menaient que 12-3 à la pause, mais ils dominaient les débats surtout grâce à leur paquet d’avants. On ne les sentait pas désireux trop de se lancer à l’aventure vers les extérieurs. Mais en mêlée et au sol, ils faisaient la loi et leur troisième ligne Beka Gorgadze (Pau) a livré une production de haut niveau. En face, les Portugais sont apparus bien pâles à l’image d’une charnière Camacho-Appleton trop empruntée. Ils ne se sont pas créé plus d’une occasion d’essai en 79 minutes avant que Rodrigo Marta (Colomiers) ne sauve l’honneur en bout de ligne .

Doublé de Tabutsadze

Comme souvent dans ces cas-là, les choses se sont ouvertes pour les plus forts après le repos. Et les essais sont arrivés dont un doublé de l’ailier Akaki Tabutsadze, le premier sur passe au pied de l’ouvreur Luka Matkava, le second après une valise d’école dans le fermé de Mikheil Alania (Aurillac), demi de mêlée remplaçant très brillant. C’est lui qui a marqué le quatrième après une action de toute beauté sur 80 mètres qui le retrouva seul à l’intérieur. Luka Matkava l’avait initiée par un joli numéro, le deuxième ligne Mikheili Babunashvili la prolongea par une percée qu’on n’attendait pas. Et pour que la Georgie reste la Georgie, il fallait un essai d’avants en bonne et due forme, aplati par le talonneur Vano Karkadze sur un maul irrésistible après conquête impeccable de Jalagonia.

Beka Gorgadze résumait ainsi le triomphe de son équipe : « Nous sommes heureux évidemment parce que nous avons bien travaillé après les changements de l’après Coupe du Monde. Nous avons assumé notre nul de la Coupe du Monde qui avait été vécu comme une défaite. En première mi-temps, nous avons dominé en étant opportunistes, nous avons marqué à chaque venue dans leurs 22 mètres, ce que nous n’avions pas su faire en Coupe du Monde. Puis nous avons mis l'accent sur la conquête et la mêlée. À la fin, des espaces se sont ouverts et c’était beau à voir. Nous avons préparé cette finale comme il le fallait, j’ai eu la sensation que nous avons été vraiment très sérieux. Nous avions vraiment à cœur de nous imposer aussi parce que nous connaissions la qualité du Portugal.»

Il y avait environ 8000 personnes pour voir ça à Jean-Bouin, avec un avantage sensible dans les tribunes en faveur du Portugal. Ce fut bien le seul paramètre qui leur a souri.

À noter que l’Espagne s’est classée à la troisième place en battant la Roumanie 40 à 33 lors de la petite finale .