En quête de renforts pour la saison prochaine, les dirigeants de l’US Dax ont, dans le viseur, le jeune pilier du Stade montois, Dino Casadei.

Dino Casadei (23 ans) portera-t-il toujours les couleurs du Stade montois la saison prochaine ? Rien n’est moins sûr. En fin de contrat avec les jaune et noir, qui aimeraient le conserver et qui lui ont fait une proposition pour une prolongation, le pilier gauche attire les convoitises. Selon nos informations, son profil plaît à Soyaux-Angoulême mais, surtout, aux dirigeants de l’US Dax, qui ont fait de son recrutement une priorité, en première ligne. Les contacts sont plus qu’avancés entre les deux parties.

Pour remplacer Asa ?

À Mont-de-Marsan depuis 2020, Casadei a joué 13 matchs cette saison (9 titularisations). Au poste, le club managé par Patrick Milhet a d’ores et déjà enregistré l’arrivée du géorgien Luka Goginava pour la saison prochaine alors qu’à Dax, l’expérimenté pilier gauche, Faitotoa Asa (37 ans), ne sera pas prolongé. Même si, à ce jour, rien n’est signé, Dino Casadei est en pole position pour le remplacer.