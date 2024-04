Paul Willemse a reçu un carton rouge lors du huitième de finale opposant Montpellier à l’Ulster après s’être montré coupable d’un plaquage haut sur l’arrière Irlandais Will Addison. Le deuxième ligne sera entendu par la commission de discipline mercredi.

Tout avait pourtant bien commencé pour Paul Willemse. Le deuxième ligne international (32 sélections) avait parfaitement lancé le huitième de finale de Challenge Cup du MHR face à l’Ulster en inscrivant le premier essai de son équipe dès la dixième minute de jeu. S’il a été le déclencheur de la bonne première période des Héraultais (17-7), Paul Willemse a posé les bases d’une deuxième mi-temps catastrophique (score final : 17-40) avec son carton rouge reçu à la 42e minute.

Le joueur passera devant la commission de discipline ce mercredi. La durée de suspension devrait être a minima de deux semaines (de match). Le joueur pourrait donc manquer le déplacement de Montpellier à la Section paloise ainsi que la réception de l’Usap. Deux matchs cruciaux dans la course au maintien pour le MHR, actuellement 13e du Top 14 à quatre points de la douzième place occupé par l’ASM (42 points).

Un casier bien rempli

La durée de suspension pourrait même être plus importante au vu du dossier de Paul Willemse. Le joueur a déjà reçu un carton rouge cette saison lors de la rencontre du XV de France face à l’Irlande dans le cadre du dernier Tournoi des 6 Nations. Une situation similaire qui lui avait valu la sanction de quatre semaines de suspension. Paul Willemse possède avec cette nouvelle expulsion une belle collection de cartons cette saison (trois jaunes et deux rouges) qui ne devrait pas jouer en sa faveur et mettre en difficulté le MHR en cette fin de saison décisive.