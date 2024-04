Dans la suite des 8es de finale de la Challenge Cup, Montpellier, en crise de résultat, s'est pris les pieds dans le tapis face à l'Ulster (17-40), un des favoris de la compétition. Les Cistes ont payé chèrement leur indiscipline et notamment le carton rouge reçu par Willemse. L'Ulster rejoint Clermont.

Sous la grisaille du GGL Stadium, Montpellier, qui a peiné ces dernières semaines en championnat avec notamment deux revers contre Toulon et le Stade Français Paris, a connu un nouveau scénario catastrophe. Opposée à l'Ulster, un reversé de la Champions Cup, la bande à Patrice Collazo, maître de la partie à la pause (17-7), a perdu le fil de ce huitième de finale (17-40). L'expulsion de Willemse et les avertissements reçus par Verhaeghe et Karkadze ont précipité le MHR vers la sortie de route.

En quart de finale de la Challenge Cup, l'Ulster retrouvera une nouvelle formation du Top 14 en la personne de Clermont. Ce choc se jouera au Michelin, la semaine prochaine.

Willemse a sabordé Montpellier

Au retour des vestiaires, Montpellier s'est mis des bâtons dans les roues. Au point de chute d'une chandelle, Willemse a commis l'irréparable. Addison a été heurté par un choc tête contre tête. Une attitude qui a valu une expulsion à l'international français (42e). La double peine a été immédiate. La pénaltouche a mené à un essai de l'Ulster. Les avants ont resserré la défense du MHR et Baloucoune a conclu en coin (17-12, 43e).

En tête à la pause, le MHR a craqué face à l'Ulster dans un second acte passé sans Paul Willemse, expulsé dès le retour des vestiaires.



En infériorité numérique, sans sa poutre, le paquet d'avants du MHR a pris l'eau notamment en mêlée (6 pénalités concédées). Valeureux, les Cistes ont fini par céder face à la menace incessante. En force, à la suite d'une pénalité jouée à la main, Wilson a marqué au pied du poteau (17-19, 64e). Le scénario a fortement agacé les locaux. Pour une brutalité en dehors du jeu, Verhaeghe a reçu un carton jaune (65e). Il a été suivi rapidement par Karkadze, coupable d'avoir écroulé le maul (67e). À 12 hommes sur le terrain, la mission a été rendue impossible. L'Ulster a déroulé avec des réalisations de McCann (17-26, 69e), McCloskey (17-33, 79e) et un essai de pénalité concédé par Ngandebe (17-40, 80e+1). Le calice jusqu'à la lie.

Et pourtant, le MHR a renoué avec une entame idéale

Portés par une très bonne charnière Eymery - Foursans, les Cistes s'étaient pourtant rendu le match facile. Dans le premier quart d'heure, en prenant à la gorge la province nord-irlandaise, les Héraultais ont trouvé des solutions. À la suite d'un en-avant dans l'en-but d'Addison, Willemse, tout en puissance, a fait sauter le verrou adverse (7-0, 10e).

En confiance, disciplinés et très à l'aise sur le jeu au sol avec notamment la paire Bécognée - Doumenc (0 faute en première période contre 7 pour l'Ulster), les pensionnaires du GGL Stadium ont fait plaisir à leur public en multipliant les temps de jeu. Omniprésent dans le couloir droit, Bécognée a trouvé des brèches. Au soutien, Eymeri a résisté à un plaquage avant de tromper tout le monde en utilisant l'arme du coup de pied par-dessus. Une inspiration très bien sentie (14-0, 25e).

Dans les cordes, l'Ulster s'en est remis à ses hommes forts. Par le biais d'un beau lancement de jeu au centre du terrain, Baloucoune a pris un espace. Repris par Ngandebe, l'ailier a libéré le ballon pour Addison, qui a bien suivi l'action. La réalisation a été validée après la vidéo (14-7, 30e). Juste avant la pause, pour récompenser l'effort en mêlée de Williams, Foursans a creusé l'écart dans une première période de référence (17-7, 40e). Mais ça, c'était avant une deuxième période à sens contraire. Dans deux semaines, Montpellier retrouvera le goût du Top 14 avec un déplacement à Pau.