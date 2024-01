Alors que World Rugby vient de diffuser une bande-annonce dévoilant l'intimité des arbitres lors de la Coupe du monde en France, l'instance mondiale du rugby mondial a annoncé des premiers résultats concrets sur les abus en ligne qui augmentent.

"Les officiels de match, y compris les arbitres vidéo, ont été l'objet de 49 % de tous les abus recensés lors de la Coupe du monde." World Rugby a fait de la défense des arbitres l'un de ses grands combats. L'instance dirigeante du rugby mondial veut mettre fin aux harceleurs en ligne alors que le phénomène s'est considérablement accentué, avec en point de paroxysme la Coupe du monde en France à l'automne dernier.

Ainsi, une collaboration a été engagée avec la société 'Signify Group' pour traquer les abus en ligne dénoncés par les arbitres les plus connus de la planète. Les objectifs sont multiples : trouver et fermer les comptes les plus virulents mais aussi que le cyberharcèlement entraîne des poursuites judiciaires. À ce sujet, World Rugby annonce que "des poursuites ont été entreprises en Australie, et des procédures judiciaires sont actuellement en cours dans diverses juridictions grâce au partenariat." 1600 comptes de réseaux sociaux ont aussi été signalés aux différentes plateformes pour "violation de leurs directives communautaires". Avec réussite, car 90 % des comptes les plus abusifs ont été retirés.

Wayne Barnes a subi un tiers de toutes les insultes

Arbitre de la finale de la Coupe du monde entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, Wayne Barnes a "personnellement subi un tiers de toutes les injures" en ligne. L'Anglais, qui avait annoncé la fin de sa carrière après la finale dénonçant le cyberharcèlement, s'est déclaré très heureux du combat mené par World Rugby. "Ceux qui harcèlent ou menacent les joueurs, les officiels de match ou leurs familles doivent comprendre que leurs actes auront des conséquences. Il est remarquable de voir World Rugby montrer la voie et d'assister aux premières inculpations de ces individus qui envoient des messages aussi épouvantables." Les conclusions rendues par World Rugby sur les arbitres sont édifiantes :

"trois officiels de match se retrouvent parmi les dix personnes les plus visées de la compétition (dont Wayne Barnes)

"Les officiels de match ont été la quatrième « équipe » la plus maltraitée du tournoi, surpassant même les demi-finalistes".

"Les officiels de match et leurs familles ont également été victimes d'abus via des messages directs privés, entraînant l'intervention des forces de l'ordre".

"Les officiels de match, y compris les arbitres vidéo, ont été l'objet de 49 % de tous les abus recensés lors du tournoi".

Ce programme ne vise pas à interdire le débat

Les joueurs ne sont pas épargnés. Le communiqué de WR rapporte que "les joueurs ont été la cible d'une plus grande diversité d'abus que les officiels de match, ces derniers recevant une proportion beaucoup plus élevée d'abus ciblés liés au jeu", et qu'au total, "19 équipes ont été la cible d'abus ciblés sur leurs comptes officiels. Deux nations européennes se classent parmi les trois équipes les plus maltraitées".

"La montée de la haine en ligne dans la société et le sport est inquiétante et totalement inacceptable et nous continuerons à faire tout notre possible pour protéger et soutenir nos officiels de match internationaux et leurs familles en traduisant les agresseurs en justice, a déclaré Alan Gilpin, le directeur général de World Rugby. Il est important de noter que ce programme ne vise pas à interdire le débat, la critique légitime ou la liberté d'expression, mais à maintenir le respect, la compassion et les valeurs humaines et rugbystiques décentes." Le partenariat entre World Rugby et Signify Group se poursuivra sur les compétitions internationales masculines et féminines en 2024. En février, un documentaire dévoilant l'intimité des arbitres lors du dernier Mondial va sortir. World Rugby a publié la première bande-annonce. Il s'intitule "Whistleblowers".