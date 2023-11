Arbitre de la finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud lors de la Coupe du monde de rugby 2023, Wayne Barnes a vu les officiels être largement pris en grippe sur les réseaux sociaux. Victime de menaces violentes, il déplore dans une interview accordée à la BBC les insultes que lui et sa famille ont subies.

L'arbitrage fut un point central pour beaucoup de monde lors de cette Coupe du monde de rugby 2023. De nombreux arbitres ont été attaqués sur les réseaux sociaux après avoir officié lors des matchs de la compétition. Des menaces ont été proférées à l'encontre de beaucoup d'officiels, comme Mathieu Raynal, Ben O'Keeffe ou encore Wayne Barnes. L'Anglais a dirigé la finale de ce Mondial, entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande et a eu beaucoup de travail avec notamment un carton rouge et trois cartons jaunes distribués. Suite à cela, celui qui a annoncé prendre sa retraite a subi énormément d'insultes sur les réseaux sociaux, ainsi que des menaces visant lui et sa famille.

"Cela dépasse les limites"

Dans une interview accordée à la BBC, Barnes est revenu sur cet épisode noir : "Moi et ma famille avons été victimes de menaces de violences sexuelles. Les gens disaient qu'ils savaient où nous habitions. Cela dépasse les limites. Les réseaux sociaux se détériorent et c'est ce qui est triste dans le sport en ce moment. Ce n'est pas un cas isolé. Lorsque des gens menacent votre femme et vos enfants, ils devraient être tenus responsables et punis." Sur le circuit depuis de nombreuses années, celui qui a arbitré 111 matchs internationaux et a officié lors de cinq Coupes du monde a bien vu l'évolution des critiques vis-à-vis des arbitres.

Florian Grill a fait de l'arbitrage un dossier prioritaire après une Coupe du monde marquée par de nombreuses polémiques. Il ne veut pas que le rugby bascule du mauvais côté avec des dérives violentes sur les réseaux sociaux et les terrains.



Ses propos > https://t.co/JiUxsCLSo7 pic.twitter.com/5b8zw9xCX4 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 7, 2023

Des critiques diraient alors qu'il n'a juste qu'à éviter les réseaux sociaux, mais Barnes soutenait être sur ceux-ci pour des raisons précises : "Je suis sur les réseaux sociaux pour promouvoir le travail caritatif que je fais et également pour promouvoir l'arbitrage. Expliquer à quel point c'est un travail difficile afin de l'humaniser ". En plus des anonymes, l'Anglais évoquait les tweets critiques faits par Rassie Erasmus à son encontre récemment : "C'est sans aucun doute un moment où l'on se demande "pourquoi faisons-nous ça ?""

"V oir Anthony ce jour-là absolument m'a brisé"

Outre son exemple frappant, Barnes prend celui d'Anthony Taylor, un arbitre de football qui a dirigé la finale de l'Europa League, qui avait été vivement chahuté à l'aéroport de Budapest. "C'était extrêmement triste. Cela aurait facilement pu être moi et ma famille après un match", soufflait Barnes. Et au néo-retraité de poursuivre : "Les gens ne voient pas le côté humain de l'arbitrage. Ils pensent que nous sommes l'homme ou la femme qui arrive un samedi après-midi et qui gâche leur journée. Mais nous sommes en réalité des êtres humains avec des familles et des enfants et voir Anthony ce jour-là absolument m'a brisé. Je me souviens avoir regardé cette vidéo d'Anthony et j'étais dévasté parce que vous voyez le côté humain."

"Rassie Erasmus a peut-être gagné la Coupe du monde en 2022"



L'arbitrage en faveur de l'Afrique du Sud durant cette Coupe du monde fait couler beaucoup d'encre. Le directeur du rugby Sud-africain, Rassie Erasmus, n'y est peut-être pas pour rien.#RWC2023 #RWCFinal #NZLvRSA pic.twitter.com/2DUbyrfg4x — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 29, 2023

Pour trouver des solutions à tout cela et stopper le harcèlement subi par les arbitres, Barnes demande de l'aide aux autorités compétentes : "Je veux que les autorités chargées des poursuites réfléchissent aux moyens d'y parvenir, je veux une législation sur ce que les sites de médias sociaux peuvent faire pour empêcher cela et je veux aussi que les organes directeurs réfléchissent à ce qu'ils peuvent faire." Un véritable cri du cœur.