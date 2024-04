Satisfait de la nette victoire contre le Racing en huitième de finale de Champions Cup, le capitaine toulousain Antoine Dupont se projette désormais sur le quart, qui opposera le Stade toulousain aux Anglais d’Exeter.

Vous ne meniez que 10-0 à la mi-temps. Avez-vous douté ?

C’était déjà une très bonne performance de mener de dix points à la mi-temps compte tenu du vent qu’il y avait, on savait que les conditions allaient être compliquées. On a très bien joué avec, on ne s’est pas exposés chez nous, et on a su les mettre à la faute pour marquer des points ce qui n’était pas évident. On savait qu’avec le vent, on aurait moins de mal même si on aurait pu se faciliter davantage les choses. C’était un match très sérieux.

Vous avez signé une belle performance dans le secteur du jeu au sol…

Les gros ont répondu présents dans le défi physique, même si on s’est fait surprendre quelques fois par des individualités qui ont cassé des plaquages. Dans l’intensité, les impacts, on était prêts pour disputer ce match.

Antoine Dupont, demi de mêlée et capitaine du Stade toulousain face au Racing 92. Icon Sport - Anthony Dibon

Vous avez également signé quelques séquences défensives devant votre ligne. Avez-vous pris le dessus à ces moments ?

Ces séquences nous ont fait beaucoup de bien c’est vrai. J’ai le souvenir d’une phase où nous sommes sur nos cinq mètres et on termine aux quarante mètres. Ça fait du bien mentalement, et ça booste le moral de toute l’équipe quand tu gagnes les collisions ou que tu récupères des ballons dans les rucks.

Pita Ahki a signé un très bon match au centre. Dans quelle mesure est-il un point d’ancrage de votre ligne d’attaque ?

Pita, on ne le présente plus. C’est un joueur de très haut niveau, il est très complet, il peut réguler la ligne de défense, mettre des plaquages offensifs, contester des ballons, gagner ses duels, franchir ou jouer au pied comme on l’a vu aujourd’hui. Quand il est dans cette forme-là, ça fait vraiment du bien à toute l’équipe. Il nous fait avancer, il a gagné quasiment tous ses duels. On espère donc qu’il gardera cette forme-là !

Avez-vous regardé le match d’Exeter d’hier ?

Non mais je vais le revoir demain. On a affronté Bath donc on connaît la qualité de cette équipe. Ce n’est pas une mince performance de les battre donc nous sommes prévenus. De toute façon, quand on arrive à ce stade de la compétition il n’y a plus de petit match.

Identifiez-vous à chaud des secteurs à perfectionner ?

Notre jeu au sol en attaque. J’ai trouvé qu’on a perdu pas mal de ballons dans ce secteur, et on savait que le Racing allait nous cibler là-dessus, comme c’est souvent le cas de nos adversaires qui veulent nous empêcher de jouer. Force est de constater que ça marche et ça leur donne des bons ballons de turnovers. Si on ne donne pas ces ballons, notre défense est plutôt en place. Ensuite, il y a des petites choses mais il me semble que dans l’ensemble on a livré un match complet.

Parfois brouillons et bousculés en début de rencontre, les Toulousains ont tout de même facilement écarté le Racing 92 du côté d'Ernest-Wallon.



Que vous inspire cette opposition contre Exeter ? Votre demi-finale perdue en 2020 contre eux fut-elle un moteur pour le reste de la saison ?

Cela ne s’est pas bien passé la dernière fois qu’on les a croisés. Du temps a passé depuis, leur staff est resté mais leur effectif a été renouvelé. Ils gardent quand même cette qualité de jeu, cette rudesse sur les contacts, ces montées fortes en défense… C’est ce qui caractérise cette équipe depuis longtemps. On n’a pas forcément l’habitude de rencontrer ce genre d’équipe donc il va falloir s’y préparer correctement.

On a l’impression justement que dans le registre du sol, des joueurs comme Jack Willis vous apportent énormément…

C’est un secteur où il est très performant et on sait que cela donne beaucoup d’énergie à l’équipe quand il récupère une pénalité ou fait un turnover. Il apprécie beaucoup le jeu au sol, comme d’autres dans l’équipe. Quand Jack nous gratte autant de ballons, cela nous fait beaucoup de bien.

Vous avez joué 70 minutes avec Romain Ntamack, quel a été votre ressenti ?

Comme je le disais, je n’ai pas l’impression qu’on ne s’est pas vus depuis des mois. C’est plutôt bon signe, et quand on joue derrière un paquet d’avants dominants tout est plus facile pour la charnière. Je pense que Romain a bien préparé son retour, il s’est beaucoup entraîné avec l’équipe quand je n’étais pas là. Il a repris ses repères et a retrouvé son jeu pour signer une prestation très solide aujourd’hui.