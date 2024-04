Romain Ntamack est de retour. Pour la première fois depuis sa grave blessure au genou, le maître à jouer toulousain était titulaire avec les Rouge et Noir. Pour un match de phase finale, qui plus est ! Une ambiance, une pression de ces grands rendez-vous qui avaient manqué au numéro 10.

Face au Racing, Romian Ntamack était titulaire pour la première fois avec Toulouse depuis la finale du Top 14 en juin dernier. Revenu le week-end dernier face à Pau de sa rupture des ligaments croisés, le demi d’ouverture était propulsé titulaire à l’ouverture avec le forfait de Thomas Ramos. On peut dire que cela s’est bien passé pour l’ouvreur et pour Toulouse, facilement qualifié en quarts de finale de la Champions Cup.

"Il fallait remettre les ingrédients dans le bon ordre par rapport au match du week-end dernier, confiait-il tout sourire au micro de nos confrères de beIN Sport. C’est chose faite. Nos avants ont fait un gros boulot. Derrière on a su exploiter les ballons. On est tombé sur une belle équipe du Racing qui nous a mis à mal mais on n’a pas lâché. On a été solidaire et on mérite la qualification."

"Je me suis accroché"

Associé à son compère Antoine Dupont à la charnière, Ntamack a fait un match sérieux, et a bien fait jouer ses coéquipiers autour de lui, et notamment Pita Ahki, monstrueux face aux Racingmen. Comment s’est-il senti pour son grand retour aux commandes du jeu toulousain ? "Je m’étais préparé depuis le début de la semaine avec le forfait de Thomas (Ramos) mais rien ne remplace le rythme d’un match et surtout d’un match de phase finale de Champions Cup. Ça n’a pas toujours été facile sur des séquences, j’ai essayé de reprendre le rythme et le second souffle en deuxième période."

Son retour est une très bonne nouvelle pour Toulouse, qui défiera Exeter pour une place en demi-finale (potentiellement contre Bordeaux). "C’est encore un gros morceau qu’on va recevoir, prévient-il. Exeter nous avait battus en demi-finale l’année où ils sont champions. On aura à cœur de revanche. Ça reste une très grosse équipe." En attendant, le numéro 10 va monter en puissance jusqu’à revenir à son meilleur niveau. Mais ce parfum des phases finales lui avait logiquement manqué. "Ça m’avait manqué. Je ne pensais pas le retrouver aussi vite après ma blessure. Je n’ai pas eu le temps de gamberger ou de réfléchir. J’ai été tout de suite dans le grand bain donc ça me permet de retrouver mon niveau."