Dimanche après-midi, Jack Willis et Pita Akhi ont fait très mal aux Franciliens quand, du côté du Racing, Tristan Tedder eut du mal à trouver ses repères.

Les Tops

Jack Willis

Quelle énergie, Willis ! Face au Racing 92, le troisième ligne anglais a ainsi avancé sur tous ses ballons, remué de la viande en défense et fait globalement très mal aux Franciliens sur les zones de ruck. Si le sélectionneur du XV de la Rose Steve Borthwick a regardé comme nous ce huitième de finale, il a dû une nouvelle fois regretter que sa fédération ait récemment décidé de fermer ses portes aux expatriés…

Cyril Baille

Après un début de saison plutôt poussif, ou en tout cas loin des standards auxquels il nous a habitués, Cyril Baille revient en forme olympique depuis quelques semaines. S’il fut comme à son habitude très fort en mêlée, « Cyssou » fut contre le Racing également très précieux dans le jeu courant, où il ne cessa d’avancer balle en main.

Cyril Baille percute et remporte son duel face à Henry Chavancy. Icon Sport - Anthony Dibon

Pita Akhi

On ne dira jamais assez tout le bien que l’on pense de Pita Akhi. Pour tout dire, si l’international tonguien n’avait pas fait le choix de quitter la Nouvelle-Zélande à 24 ans, il aurait probablement aujourd’hui des dizaines de sélections avec les All Blacks. Akhi ? Son plaquage aux chevilles est une pure merveille et sa puissance n’a que peu d’égale chez les autres trois-quarts centres du Top 14…

Mathis Lebel

Agressif en défense, saignant balle en mains et auteur d’un bel essai, Mathis Lebel a probablement réalisé face aux Racingmen l’un de ses meilleurs matchs cette saison.

Parfois brouillons et bousculés en début de rencontre, les Toulousains ont tout de même facilement écarté le Racing 92 du côté d'Ernest-Wallon.



Le résumé du match > https://t.co/7TovZDNIp2 pic.twitter.com/7IJBxtukts — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 7, 2024

Les Flops

Tristan Tedder

Très bon depuis deux mois, l’ancien Catalan Tristan Tedder a cette fois-ci marqué le pas, à Toulouse. Deux de ses coups d’envoi terminèrent en « ballon mort » en première période et, dans l’animation offensive, il fut globalement moins incisif qu’à l’habitude.

Clovis Le Bail

Derrière un paquet d’avants parfois malmené dans les regroupements, la doublure de Nolann Le Garrec eut toutes les peines du monde à faire oublier le demi de mêlée des Bleus, absent en raison d’une commotion cérébrale. S’il fut courageux et déterminé, Clovis Le Bail fut en effet parfois hésitant dans ses choix du jeu.

Henry Arundell

Si sur l’aile gauche, le Fidjien Wame Naituvi fit de gros dégâts en première période dans les rangs adverses, l’international anglais Henry Arundell fut en revanche beaucoup trop timide, restant trop souvent « scotché » dans son couloir pour vraiment espérer semer le doute dans la défense toulousaine.