Accompagné de Bernard Lemaître, Pierre Mignoni a répondu à 150 supporters toulonnais lors d’un événement au Campus RCT. Le directeur du rugby, sans concession, s’est confié sur l’échange Tolofua – Garbisi, le départ de Devaux, et un éventuel retour de Carbonel.

Pour calmer le jeu après des mois d’incompréhension avec les supporters, Bernard Lemaître avait décidé d’ouvrir le centre d’entraînement pour un dialogue de deux heures. S’il a balayé les ambitions sportives, et les politiques économique et organisationnelle du club, le président de Toulon a laissé Pierre Mignoni évoquer le rectangle vert.

Toulon ouvre la porte à un retour de Louis Carbonel

Il y a deux ans, Louis Carbonel, coupable selon sa direction d’avoir mené une lutte pour provoquer le départ de Patrice Collazo, avait payé les pots cassés. Prié de quitter son club formateur, le "Prince de la Rade" avait trouvé refuge à Montpellier, où il a fini par retrouver… Patrice Collazo. Le monde est petit. Si les affaires héraultaises intéressent peu les amoureux du muguet, la plupart n’ont toujours pas digéré le départ du fils d’Alain, champion de France en 1987 et 1992, et œuvre pour un retour rapide dans son fief de toujours.

A lire aussi : Top 14 - Avec ses patrons, Toulon a logiquement changé de visage...

Et bonne nouvelle pour les supporters varois, Mignoni est plutôt enclin à cette idée : "On va être honnête. Je connais Louis depuis qu’il est petit. C’est quelqu’un du club. Il n’y a pas de problème avec ça, et vous le savez. Ce qui s’est passé est passé. Maintenant, il faut voir l’avenir. Louis, je lui ai dit et je l’ai déjà dit auprès d’autres supporters, si on a l’opportunité, un jour, de le récupérer, on le fera. Le président peut le confirmer, il n’est absolument pas contre sur cette décision sportive. Ce n’est pas une décision de cœur, uniquement de cœur. On parle des joueurs de rugby, des joueurs de Toulon, mais il y a aussi la valeur du joueur. Louis est un très bon joueur, c’est un joueur dont Toulon peut envisager son retour dans les années à venir. Aujourd’hui, il est sous contrat. En 2025, on fera tout pour se positionner sur Carbonel, et on pourra envisager son retour. En revanche, on ne fait pas une promesse si ça ne se fait pas. Louis aura aussi des opportunités. Mais, en toute franchise, ce n’est pas un sujet qu’on ne regarde pas." En 2025, Dan Biggar arrivera notamment en fin de bail avec Toulon.

Louis Carbonel, ouvreur de Montpellier, intéresse Toulon. Icon Sport - Alexandre Dimou

Mignoni "respecte le choix de Devaux" et clarifie le dossier Tolofua – Garbisi

Autre minot, autre sujet sensible. Après avoir longtemps discuté avec son club formateur, Bruce Devaux a finalement pris la décision de rejoindre Perpignan, la saison prochaine, causant le courroux des habitués de Mayol. Le manager sportif a indiqué que le club avait "fait tout ce qu’il fallait" : "C’est avant tout sa décision. Elle se respecte, car Bruce est quelqu’un d’honnête. On ne peut pas toujours en vouloir à l’institution sur tous les départs. Le meilleur recrutement est de conserver les joueurs que l’on veut garder. Bruce est aligné sur ce que je voulais dans ce club. Je me suis pris la tête avec lui, parce que je voulais qu’il reste. Il a donné son accord au club, puis il a changé d’avis. Je respecte sa décision. Il l’expliquera dans les mois à venir. Si je n’avais pas fait tout ce qu’il fallait, je pourrais vous dire que j’ai fait une erreur. Bruce a fait un choix de carrière. […] Il a 27 ans, il a des ambitions. On ne peut pas lui en vouloir, c’est la vie !"

A lire aussi : Top 14 - Gabin Villière (Toulon) : "On ne veut pas encore regarder les phases finales à la télé…"

Enfin, "Migno", questionné sur l’échange Tolofua – Garbisi et sur le démenti du club varois quelques semaines avant l’officialisation, a livré sa vérité : "Des choses sortent parfois trop tôt dans la presse. Tolofua m’a demandé de quitter le club bien avant que cela ne sorte. J’ai refusé sa demande. On avait besoin de lui jusqu’à la fin de la saison. Puis Montpellier et le joueur ont insisté. C’est le marché, je n’en veux à personne. De l’autre côté, on lui a proposé 3 ans de contrat, avec plus d’argent. Je refuse encore, et on a écrit le démenti. Le joueur insiste, ainsi que son agent. Vous ne voyez pas tout ça. Quand un joueur ne veut pas rester, c’est difficile. Il voulait pour protéger sa famille et son avenir. Il a fait un choix. Je le respecte, car il a beaucoup donné au club. Pour être honnête, il n’avait pas la même offre ici et je l’assume. Dans le même temps, on a eu une possibilité de récupérer un joueur international, où l’on avait un besoin à ce poste. C’est aussi simple que cela"