À l’issue de la démonstration des siens face à Montpellier (54-7), l'ailier varois n’a pas boudé son plaisir face aux micros, tout en insistant sur la nécessité de garder la tête froide.

Quel est votre analyse de ce succès face à Montpellier ?

Il y a beaucoup de positif à retenir, forcément. On a su rester calme malgré deux ou trois alertes en début de match, avec plusieurs percées au milieu du terrain sur lesquelles il faudra revenir à l’entraînement la semaine prochaine. Mais oui, le mot d’ordre aujourd’hui, c’est qu’on est resté calme. On ne s’est pas emballé, on est resté simple. Il y a eu des passes après contact mais on a évité les 50-50, on a été plus propres qu’au Racing et cela nous a permis permet de trouver des opportunités.

À titre personnel, vous vous êtes fendus d’un essai de talonneur, à l’arrière d’un maul.

Sur le maul, il y avait une opportunité (sourire). On sait que c’est de plus en plus dur pour les avants de marquer sur ballon porté, de nos jours. Alors, une fois que le maul est bien fait, si des trois-quarts peuvent aller leur filer un coup de main, ça reste un moyen simple et efficace de marquer. C’est une arme qu’on doit utiliser, si on peut aider nos avants de temps en temps.

Votre défense a cette fois été imperméable, et d’une belle agressivité…

On a été agressifs et collectifs, surtout. On est restés connectés, dans notre système. Ça fait une grosse différence, ça a été plus difficile pour Montpellier. C’est quelque chose à garder pour l’avenir, bien d’avoir retrouvé ces connexions.

Votre entraîneur Andrea Masi a parlé de prise de conscience cette semaine…

La prise de conscience qu’on a eu, c’est que les saisons passent très vite. C’était un match couperet, comme chaque match à domicile désormais. À la moindre défaite, aujourd’hui, l’aventure peut s’arrêter et on ne le veut pas. On a eu trop de regret ces dernières saisons, on n’a plus envie de ça. On a joué un bon match, on a pris le bonus, c’est l’idéal. Mais à nous de garder la tête sur les épaules pour le faire.

« Le » faire, c’est quoi ?

Ne pas avoir de regret. Perdre au Racing, c’est déjà chiant, mais le faire de cette manière, c’est pire. On a les armes pour battre pas mal d’équipes, à nous de nous en donner les moyens si on ne veut pas encore regarder les phases finales à la télé.