Comme annoncé par Midi Olympique dans son édition du lundi 11 mars, Bruce Devaux va quitter Toulon pour rejoindre l'Usap à l'issue de la saison. Le pilier droit de 27 ans s'est engagé jusqu'en 2027 avec le club catalan, qui a officialisé sa signature ce mardi.

Le première ligne de Perpignan aura un tout nouveau visage la saison prochaine. Après avoir officialisé la signature du Clermontois Giorgi Beria (24 ans), l'Usap a confirmé celle de Bruce Devaux ce mardi. Le Toulonnais, qui a fêté sa centième avec le RCT ce dimanche soir sur la pelouse du Racing 92, s'est engagé jusqu'en 2027 en Catalogne.

Deux piliers gauches en renfort pour la saison prochaine, alors que les dirigeants perpignanais verront Sacha Lotrian mettre les voiles en direction de Clermont. À droite, Kieran Brookes portera lui aussi le maillot sang et or après la prochaine intersaison.

????? ?????? ??????? ?’???? ! \u270d\ud83c\udffb



USAP Perpignan officialise la signature du pilier gauche pour deux saisons + une en option à partir de la saison prochaine.#usap #recrutement #signature #perpignan #unepassiondesemotions pic.twitter.com/6uakCktaJH — USAP (@usap_officiel) March 12, 2024

Devaux pensait prolonger au RCT

Il y a quelques semaines, Bruce Devaux s'était exprimé dans les colonnes de Midi Olympique, et avait par la même occasion déclaré sa flamme à Toulon : "Je vais prolonger dans les semaines à venir. Le rugby reste un marché mais j'aime avoir le muguet sur le cœur. Ça compte pour moi. Quand j'entre à Mayol, je me remémore les tournois en moins de 13 ans dans ce stade. C'est une immense fierté de représenter les gens d'ici, ma ville. C'est un privilège de porter ce maillot et de lui faire honneur."

Au final, Bruce Devaux verra son histoire avec le RCT toucher à sa fin à l'issue de cet exercice.