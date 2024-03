Après avoir réussi à enrôler l’ailier international argentin Mateo Carreras, le club basque a obtenu l’accord du centre anglais Manu Tuilagi. Un recrutement qui a fait du bruit sur le marché des transferts, mais qui ne sera réussi que si l’actuel joueur de Sale arrive à éviter les pépins physiques et à s’intégrer au projet ciel et blanc.

C’est peu dire que le recrutement de Manu Tuilagi a fait grand bruit dans le petit monde du rugby. Depuis plusieurs semaines, le trois-quarts centre anglais discutait avec différents clubs en France, mais c’est finalement l’Aviron bayonnais qui a raflé la mise, devant le MHR et sa pléiade de stars ou l’USAP qui rêvait de le faire venir jouer avec son neveu Posolo. “Les choix sportifs sont faits par la cellule recrutement, pose Philippe Tayeb, le président du club basque. La dernière partie me revient toujours, avec l’aspect financier, mais la négociation a été simple. Le joueur était motivé, il a adhéré au projet, à la région, à la ferveur. C’est ce qui l’a fait basculer chez nous.”

Là pour encadrer la jeunesse au centre

Ces derniers temps, après avoir recruté plusieurs joueurs habitués au Top 14 (Segonds, Chouzenoux, Habel) ou des jeunes prometteurs (Bordelai, Martin), les décideurs bayonnais s’étaient mis à la recherche d’un premier centre de niveau international. Francis Saili plaisait, Stuart Mc Closkey aussi, mais les dirigeants du club basque ont finalement jeté leur dévolu sur Manu Tuilagi (1m85, 111 kg). “C’est un profil que nous n’avions pas, explique Tayeb. Il va venir compléter Federico Mori et Guillaume Martocq. On se devait de renforcer notre effectif dans les périodes de doublons, que ce soit sur le Tournoi ou lors des tournées.”

À 32 ans et fort de 60 sélections, le centre, qui a participé à deux coupes du monde (2015, 2019), est attendu pour amener toute sa puissance et son expérience au milieu de l’attaque bayonnaise. “Manu était notre priorité, par ses qualités et ce qu’il va pouvoir apporter aux jeunes, poursuit Tayeb. Federico Mori (23 ans) et Guillaume Martocq (24 ans) ont besoin d’une forme d’expérience. Sireli Maqala (24 ans) et Arnaud Erbinartegaray (23 ans) sont aussi jeunes, Manu peut rassurer les autres, les bonifier. Sa venue s’inscrit dans un contexte global.”

Tayeb : "Demain, il aura peut-être un programme adapté…"

Par ricochets, au poste, pour faire de la place à Tuilagi, d’autres joueurs issus de la formation locale, comme Peyo Muscarditz (28 ans) ou Yan Lestrade (26 ans) n’ont pas été prolongés à l’issue de la saison. “Il y a, des fois, des arbitrages à faire, assume le président. C’est triste, mais nous sommes obligés de les faire, sinon, on ne grandira pas. Nous espérons vivre des choses exceptionnelles et c’est la loi du sport, il faut l’accepter.”

C’est dans les prochaines semaines – “pas avant mi-avril”, précise Tayeb – que Manu Tuilagi se rendra au Pays basque pour passer la visite médicale décisive à la validation de son pré-contrat, qu’il a paraphé lundi. Pour autant, en interne, on estime que le sujet de la condition physique du centre anglais n’en est pas un. “J’ai entièrement confiance en mon staff qui a fait une analyse, explique Tayeb. Demain, il aura peut-être un programme adapté, peut-être qu’on ne lui demandera pas de faire tous les matchs, mais s’il arrive à faire la moitié des rencontres, ce sera une belle saison.”

Souvent blessé et peu utilisé en club depuis le retour de la Coupe du monde (il n’a disputé que deux rencontres avec Sale), Tuilagi sort en revanche d’une saison 2022-2023 où il a joué 22 matchs (21 titularisations). Plus largement, son CV parle pour lui, mais rien ne dit qu’il poussera Mori ou les jeunes ciel et blanc sur la touche. “Il sera attendu et il part sur la même ligne de départ que les autres”, insiste le dirigeant.

Un coup, aussi, marketing ?

En enrôlant Tuilagi, l’Aviron a aussi attiré les regards des suiveurs, outre-Manche. Il faut dire que le centre a été un garçon important du XV de la Rose, un joueur qui fait beaucoup parler sur la planète rugby (il n’y a qu’à voir le niveau d’engagement sur les publications de Sale annonçant son départ), mais le président Tayeb réfute l’idée du coup marketing. “Nous n’avons pas pensé à ça, promet-il. Je n’avais pas mesuré l’effet de son recrutement. Il y a de la folie autour de son arrivée, des grands joueurs se permettent de le critiquer car il a 32 ans, qu’il a eu des déboires, mais ces personnes ne m’intéressent pas. Avant de le critiquer, il faut le voir jouer.”

De près ou de loin, son arrivée fait écho à celle de Mateo Carreras. Même s’ils n’ont pas le même âge, les deux joueurs sont, ou ont été, des éléments importants de leur sélection et leur signature est un symbole du virage qu’est en train d’essayer de prendre le club basque. “Il y a deux ou trois ans, ce type de joueurs n’étaient pas proposés ou intéressés par le projet de l’Aviron, rappelle Tayeb. On avait un capital sympathie, mais un manque de moyens structurels et financiers. Aujourd’hui, nous sommes dans les passages annoncés.”

Mais les équilibres sont encore fragiles et le maintien loin d’être assuré. Ce pourrait, d’ailleurs, être une condition sine qua non pour que tout ce joli monde recruté pose ses valises au Pays basque dans quelques mois, d’autant qu’à Bayonne, personne n’a oublié que l’international écossais Huw Jones avait dit oui au projet bleu et blanc, avant que l’access match face au BO n’arrive à l’été 2021.