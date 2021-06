Le BO s'impose aux tirs au but et accède au Top 14 après un derby basque des plus fous

Par Rugbyrama il y a 6 minutesMis à jour il y a 5 minutes 0

0

TOP 14 - Quel scénario dans ce match d'accession ! Le derby basque, d'une intensité rare, a livré son verdict au terme des tirs au but avec la victoire du Biarritz olympique. Les Biarrots, qui ont répondu présent dans le combat, accèdent au Top 14 et envoient leur rivaux de l'Aviron bayonnais en Pro D2 !! Plus d'informations à suivre...