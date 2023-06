Qualifié pour la Coupe d’Europe, le club basque a réussi son retour dans l’élite, où il compte s'inscrire dans la durée. En effet, hier soir, le président ciel et blanc Philippe Tayeb a présenté le projet de l’Aviron pour les années à venir et a fixé l’objectif d’un budget de 30 millions d’euros à atteindre d’ici trois ans.

Depuis mardi midi, les joueurs de l’Aviron bayonnais sont officiellement en vacances. Après une année magnifique qu’ils ont terminée à la huitième place du classement, ce qui leur permettra de disputer la grande coupe d’Europe la saison prochaine, les partenaires de Camille Lopez vont pouvoir profiter de quatre semaines de congé, la reprise ayant été fixée à la fin du mois de juin.

En coulisses, le staff sportif s’active à planifier la saison suivante et à terminer le recrutement. Hier, le club basque a officialisé les arrivées de Rodrigo Bruni et Lucas Paulos, pour les deux prochaines années. Un cinq est toujours pisté par les recruteurs ciel et blanc. S’agira-t-il d’Adam Coleman ? "On est suspendu aux décisions du championnat anglais. C’est un dossier parmi tant d’autres", a répondu Philippe Tayeb, qui aimerait aussi enrôler un "troisième ligne un peu gratteur". Il n’a pas souhaité s’épancher sur le cas de Luke Morahan, absent des terrains depuis début février. "C’est un dossier très délicat, je souhaite qu’il revienne au plus haut niveau, mais je ne suis pas persuadé qu’il puisse le faire."

De son côté, le staff sportif n’évoluera pas. Un temps, un spécialiste de la touche était convoité. Ce n'est plus d'actualité. "On a une très bonne touche, qui a fonctionné face au Racing ou à Montferrand, souligne Tayeb. Aujourd’hui, elle est gérée par Grégory Patat et Joël Rey. Ça leur donne satisfaction. Ils n’ont pas trouvé le collaborateur avec qui ils voulaient bosser, ça ne me pose pas de problème."

Tayeb : "Si on renouvelle le même classement, on aura fait une belle année"

Forcément satisfait de ce retour dans l’élite, le président de l’Aviron sait que Bayonne ne bénéficiera pas de l’effet de surprise à la rentrée 2023. Il veut donc être prudent. "On a un début de saison qui me paraît compliqué, glisse-t-il. On n’avait pas prévu d’avoir autant de joueurs à l’extérieur." Il en liste dix, qui pourraient être retenus à la coupe du Monde (Bosch, Tagi, Bruni, Paulos, Leindekar, Mikautadze, Maqala, Aprasidze, Mori + Capilla avec les U20). "En deuxième ligne, nous n’aurons que Thomas Ceyte et Denis Marchois. Au talon, Thomas Acquier doit se faire opérer d’un coude, Facundo Bosch est au mondial. Peut-être qu'on va prendre un joker coupe du monde", annonce-t-il.

L’international français Arthur Iturria et le champion d’Europe Rémi Bourdeau, eux, seront là dès le début du championnat. Particulièrement attendus sur la Côte basque, ils auront un rôle important à jouer, dans ce pack "décimé" par le Mondial, lequel va quelque peu chambouler le calendrier, puisque le Top 14 sera lancé dès le 19 août, pour trois journées, avant de connaître une pause jusqu’au 29 octobre. Le club a demandé à disputer deux de ses trois premiers matchs à l’extérieur, car le stade Jean Dauger accueillera un match amical (Samoa-Irlande le 26 août). Avec quelle ambition les Bayonnais se lanceront-ils dans ce Top 14 version 2023-2024 ? "J’ai dit qu’il allait falloir, à chaque année, une place de plus, mais je ne m’attendais pas à ce qu’on soit huitièmes. Si on renouvelle le même classement, on aura fait une belle année. Il faut qu’on grandisse doucement et petit à petit", souriait Tayeb, hier dans les travées de la tribune Keolis.

Un budget de 30 millions d’euros espéré pour la saison 2026-2027

Le président du conseil d'administration avait invité près de 300 partenaires, mercredi soir, au stade Jean-Dauger, dans le cadre de la présentation officielle "d’Envol 2027", le projet stratégique et de développement de l’Aviron bayonnais pour les trois prochaines saisons. Pendant un peu plus d’une heure, accompagné de son directeur général, Alexandre Aubert, il a dévoilé les grandes lignes des ambitions bayonnaises jusqu’en 2027. Ils ont commencé par faire un bilan de la santé de l’Aviron bayonnais, qui est soutenu, aujourd’hui par 5 400 abonnés "grand public", 650 entreprises partenaires, 180 actionnaires et comptera, à la rentrée 2023, près de 120 salariés.

Des chiffres, il en a été beaucoup question pendant cette présentation, notamment lorsque le président Tayeb a évoqué les perspectives budgétaires des Ciel et Blanc. L’Aviron a terminé la saison 2022-2023 avec un budget de 22,51 M€ et une masse salariale de 7,1 M€. D’ici trois ans (saison 26-27) et pour arriver au plafond du salary cap (10,7 M€), les Basques visent un budget de 30 M€. "Ça a été travaillé depuis trois, quatre ou cinq mois. Nous sommes obligés de tenir compte de l’évolution structurelle de notre club. C’est un budget qui est annoncé avec un top six, donc la Champions Cup. Il a été construit en tenant compte du salary cap. On a fait des calculs qui sont simples avec une indexation de l’inflation. C’est une projection prudente", explique le patron de l’Aviron.

Cette évolution se veut progressive avec des jalons chaque année, à commencer par un budget entre 26 et 27 M€ et 8,4 M€ de masse salariale la saison prochaine. "L’année est bonne sur l'aspect financier, le club est sain. On va essayer d’installer Bayonne dans le top six ou d’y être candidat, a annoncé Philippe Tayeb. [...] J’espère qu’un jour, les fêtes de Bayonne arriveront au stade de France, sinon, ce sera une forme d’échec. Mais ce n’est pas une priorité. Par contre pour stabiliser le club et être au salary cap d’aujourd’hui, il faut faire 30M€ de chiffres."

Des rénovations à Jean-Dauger

Au sujet des infrastructures, le duo Aubert-Tayeb a dévoilé que plusieurs aménagements auraient lieu à Jean-Dauger dans les prochains mois, à commencer par une rénovation esthétique de la tribune d’honneur. Le palco (l’espace hospitalité de la loge présidentielle) va être agrandi. Il pourra accueillir 70 personnes supplémentaires et ainsi passer de 150 à 220 places. Un pôle médical, qui permettra de générer des recettes supplémentaires, va aussi voir le jour entre 2024 et 2025. "Il sera piloté par Benjamin Laffourcade (médecin du club, NDLR). Ce sera un petit CERS à Jean Dauger. Il recevra un certain nombre de sportifs de haut niveau, des patients extérieurs et des sportifs de l’omnisports."

À terme, Bayonne aimerait se doter d’une enceinte de 15 500 places assises (contre 13 500 aujourd’hui). "Si tu fermes les virages, tu arrives à ce maximum. On ne peut pas faire plus", détaille Philippe Tayeb. Il a fixé à ses équipes un objectif de 10 000 abonnés pour les années à venir. "Aujourd’hui, avec les partenaires, nous avons 7800/8000 abonnés. 10 000 abonnés, c’est la limite par rapport au nombre de places qu’on doit laisser à la vente et qu’on doit donner aux adversaires." Pour rappel, cette saison, l’Aviron a disputé toutes ses rencontres à domicile à guichets fermés et le public a souvent aidé les joueurs à renverser des situations mal embarquées. Il est, à ce jour, loin d’être étranger au beau virage qu’est en train de prendre le club ciel et blanc.