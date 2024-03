En quête d’un centre de niveau international, les décideurs bayonnais s’étaient intéressés à l’Irlandais Stuart McCloskey, mais la piste s’est refroidie, ces derniers temps. En revanche, comme d’autres écuries du championnat, ils discutent avec Manu Tuilagi.

Très actifs, sur le marché des transferts ces derniers mois et après avoir enregistré les signatures de Joris Segonds, Baptiste Chouzenoux, Veikoso Poloniati ou Alexander Moon, pour ne citer qu’eux, les décideurs bayonnais sont toujours à la recherche d’un second centre de niveau international pour la saison prochaine.

Comme annoncé par nos confrères de Sud Ouest, fin février, le club ciel et blanc s’est intéressé au centre de l’Ulster, Stuart McCloskey. Des discussions ont eu lieu entre l’Aviron, le joueur et ses conseils, mais selon nos informations, la piste menant à l'international irlandais (31 ans, 17 sélections) s’est, aujourd’hui, quelque peu refroidie.

Pour cause, le joueur est lié avec la province irlandaise jusqu’en 2025. McCloskey s’était renseigné, auprès de ses dirigeants, pour savoir si une libération anticipée était envisageable, mais il s’est vu refuser une porte de sortie avant la fin de son contrat. Même si la situation peut encore évoluer, les chances de le voir quitter son club de toujours, à l’été 2024, sont, à ce jour, très faibles.

Tuilagi, ça discute…

Selon nos informations, une autre piste, pour densifier le milieu de terrain, est étudiée. Elle mène à l'international anglais Manu Tuilagi (32 ans, 59 sélections). Ces dernières semaines, plusieurs échanges ont eu lieu entre le puissant trois-quarts centre et les décideurs du club basque.

Du côté de Jean Dauger, son profil et son expérience sont appréciés, mais rien ne dit que l’ancien numéro treize de Leicester sera ciel et blanc la saison prochaine. Pour cause, son CV circule sur le bureau de plusieurs clubs de Top 14 et comme indiqué par nos confrères de L’Equipe, le MHR a récemment fait une offre à l’actuel joueur des Sale Sharks.

La piste Habel-Küffner toujours d’actualité

Enfin, au niveau de son paquet d’avants, le club entraîné par Grégory Patat est toujours en discussion avec le troisième ligne du Stade français Paris, Giovanni Habel-Küffner (29 ans). Le manager gersois, en quête d’un puissant numéro huit, a fait de “GHK” sa priorité et les négociations, pour un départ anticipé de la capitale se poursuivent. Pour rappel, Habel-Küffner est sous contrat avec le club parisien jusqu’en 2025.