Le demi d’ouverture du Stade français, dont le contrat arrive à terme en juin 2024 dans la capitale, discute depuis plusieurs semaines avec l’Aviron bayonnais, qui aimerait l’enrôler sur le long terme.

Il semble désormais acquis que Joris Segonds (26 ans), s'apprête à vivre sa dernière saison avec les couleurs du Stade français Paris. Le numéro dix, présent dans la capitale depuis 2019, est en fin de contrat au mois de juin prochain. Il ne sera pas conservé au-delà. Aujourd’hui et alors que le championnat n’a pas encore démarré, l’ancien joueur du Stade Aurillacois est proche de l’Aviron bayonnais, qui aimerait en faire son ouvreur numéro un dans le futur.

Les premiers contacts entre les deux parties ne datent pas d’hier, puisqu’en avril dernier, le numéro dix du Stade français Paris avait rencontré le président ciel et blanc, Philippe Tayeb, en front de mer, à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), pour "une visite de courtoisie". Il avait aussi découvert les nouvelles installations de l’Aviron et son Campus flambant neuf. Ces dernières semaines, les décideurs bayonnais, qui sont très intéressés par son profil, sont donc revenus à la charge pour tenter d'enrôler un des meilleurs buteurs du championnat. Selon nos informations, un pré-contrat (très) longue durée est évoqué. On parle d’une durée entre quatre ou cinq ans.

Lopez a encore une année en option

Au poste d’ouvreur, Camille Lopez donne pleine satisfaction puisque depuis qu’il est arrivé au Pays basque, l’ancien Clermontois affiche un niveau de jeu étincelant. Cette saison encore, il sera le patron du jeu bayonnais et, pour le suppléer, l’Aviron compte faire confiance à ses jeunes (Thomas Dolhagaray, Tom Spring) ou à Reece Hodge, qui a l’avantage d’être polyvalent. Et après ? Lopez (34 ans), est sous contrat avec Bayonne jusqu’en 2024. Il dispose d’une année supplémentaire, en option. “Vu ses performances, il me semble qu’elle sera levée”, nous disait fin juin le président Tayeb. Si l’option est activée, le Souletin cohabitera-t-il avec l’Aveyronnais ? C’est possible…