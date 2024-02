Alors que l’effectif ciel et blanc est décimé par plusieurs blessures, notamment au niveau de la ligne de trois-quarts, l’international argentin Mateo Carreras, qui a déjà signé pour la saison prochaine, pourrait arriver plus tôt que prévu, sur la Côte basque.

Mateo Carreras à Bayonne, c’est pour tout de suite ? Ce bruit, qui revenait avec insistance ces dernières semaines sur la Côte basque, pourrait devenir réalité. Selon nos informations, le club travaille activement à l’arrivée anticipée de l’international argentin, sur les bords de Nive. Il pourrait même débarquer au Pays basque en fin de semaine et faire ses premiers pas avec le groupe ciel et blanc, à l’entraînement, dans la foulée.

C’est, en tout cas, ce que le staff a annoncé au groupe professionnel, lors d’une réunion lundi matin. Du côté de Jean Dauger, le club basque doit faire face à plusieurs absences pour de longues durées, au niveau de la ligne de trois-quarts. Le centre Sireli Maqala, qui s’est fait opérer de la cheville, va manquer trois mois de compétition.

Joker médical

L’arrière ou ailier Luke Morahan, est, dans les faits, toujours un joueur de l’Aviron bayonnais (son contrat court jusqu’en juin). Mais il n’a plus joué depuis plus d’un an. “Il a ce problème physique et neurologique. En l’état actuel des choses, il n’y a pas d’amélioration, pas de signe qui permettraient de dire que Morahan va rejouer au rugby ou à l’Aviron bayonnais”, nous expliquait, à ce sujet Philippe Tayeb début décembre. C’est en tant que joker médical de Luke Morahan que Carreras devrait débarquer plus tôt que prévu au Pays basque, si ce qui a été annoncé aux joueurs hier matin, venait à se concrétiser.

Titulaire indiscutable avec les Pumas, lors de la dernière Coupe du monde (six titularisations et un triplé face au Japon), Carreras a ensuite retrouvé son club de Newcastle. Il n’a joué que trois rencontres avec les Falcons et il était remplaçant, fin janvier, lors de sa dernière apparition en Premiership. Après quatre ans en Angleterre (2020-2024), il a voulu donner un nouveau tournant à sa carrière en s'engageant, à partir de l'été 2024, à l'Aviron pour les deux prochaines saisons.