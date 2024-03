Peyo Muscarditz qui devait rejoindre le SUA la saison prochaine débarquera finalement plus tôt que prévu. Le centre de l'Aviron bayonnais arrivera en prêt dès la semaine prochaine pour pallier les blessures de Kolinio Ramoka et Harry Sloan, touchés aux genoux.

C'était l'une des recrues très attendues par les supporters agenais. Peyo Muscarditz qui devait rejoindre le SUA la saison prochaine va finalement débarquer bien plus tôt que prévu dans le Lot-et-Garonne. Avec les blessures de longues durées de Kolinio Ramoka et Harry Sloan (genoux), le centre de l'Aviron bayonnais a dû faire ses valises bien plus tôt.

Un renfort de taille pour la fin de saison

Selon les informations du Figaro, Peyo Muscarditz devrait donc rejoindre l'effectif agenais d'ici quelques jours. Le centre devrait en effet faire son arrivée le lundi 18 mars pour la reprise des entraînements après une semaine de vacances.

Le basque viendra étoffer les lignes arrières dès la semaine prochaine. Pour terminer la saison, le staff agenais et Barry Maddocks (entraîneur des trois-quarts) pourront compter sur trois centres de formation : Clément Garrigues, Théo Belan et donc Peyo Muscarditz.

En manque de temps de jeu avec l'Aviron bayonnais où il n'a joué que six matchs depuis le début de la saison, Peyo Muscarditz débarquera à Agen plein d'ambitions... À noter que le SUA se trouve actuellement à la onzième place du championnat à seulement cinq points du top 6.