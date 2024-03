Capitaine contre l’Irlande et en Écosse, le Toulousain Mathis Castro-Ferreira sera "simple" soldat contre l’Angleterre, et se dit prêt à combattre.

Comment s’est passée la semaine avant ce crunch ?

On était forcément tous très heureux de se retrouver. Comme on le sait tous, certains n’étaient pas revenus depuis le Coupe du monde donc quelques souvenirs sont remontés au moment de nos retrouvailles. Tout le monde s’est de suite mis en mode « match » pour préparer au mieux ce choc contre les Anglais.

Le groupe a-t-il directement retrouvé ses automatismes ?

Le plan de jeu n’a pas changé par rapport au Mondial, alors les repères sont rapidement revenus. Je n’étais pas vraiment inquiet à ce niveau-là. C’est très positif car on a directement pu se concentrer sur des aspects un peu plus techniques. Et je pense que c’est ce qu’il fallait vu notre faible temps de préparation par rapport à l’Angleterre.

Est-ce que vous sentez le groupe beaucoup plus en confiance avec le retour de plusieurs cadres champions du monde ?

Forcément, ça aide. En début de Tournoi, il manquait pas mal de mecs, dont forcément, certains ont découvert le niveau international. Pour ce match, quand tu vois que tu as toutes tes forces vives, tu gagnes directement en sérénité et de la confiance.

Quelle image avez-vous de cette équipe d’Angleterre ?

Par rapport à la saison dernière, ils sont en confiance au moment de nous affronter. Ils sont toujours en capacité de gagner le Tournoi, donc ils vont venir avec l’envie de nous taper, obligatoirement. En tant qu’avant, je sais que j’aurai du boulot car ils aiment le défi physique, et il va falloir répondre. Il faut être préparé à voir des Anglais sûrs de leurs forces et revanchards par rapport à la dernière demi-finale de Coupe du monde que nous avons remportée largement.

En tant que Français, on imagine que ça motive de priver le XV de la Rose de la victoire finale…

(rires) Bien sûr que ça motive ! On connaît la rivalité qu’il y a entre la France et l’Angleterre. La motivation est toute trouvée, d’autant plus qu’on peut nous aussi le remporter si jamais les Écossais font l’exploit en Irlande.

Vous ne serez pas capitaine pour cette rencontre alors que vous l’étiez en début de Tournoi, comment le vivez-vous ?

C’était prévu avec le staff. Nous sommes plusieurs à pouvoir être capitaine. Alors je serai un soldat ce vendredi, et ça ne me dérange pas.

Vous avez déclaré "préférer jouer avec Toulouse qu’avec les U20" la semaine dernière, pouvez-vous approfondir ?

Je sais que cette phrase a pu heurter, mais c’est simplement une erreur de jeunesse, je me suis mal exprimé. La sélection et le club, ce sont deux choses qui ne sont pas comparables. Ce que je voulais dire, c’est que je sortais de deux bons matchs avec les Bleuets, et je voulais me tester en Top 14 avec Toulouse. C’est simplement complémentaire, on grandit avec l’équipe de France des moins de 20 ans et avec notre club. Ce qui est certain, c’est que je répondrai présent quel que soit le maillot que j’ai sur les épaules.