L'équipe de France des moins de vingt ans a subi une deuxième désillusion dans ce Tournoi en s'inclinant face à l'Italie (23-20). Les Bleuets ont été copieusement dominés en mêlée fermée.

Au terme d'un match qu'ils auront parfaitement débuté, puis géré au fil des minutes, les Italiens s'imposent pour la première en France, dans le Tournoi (20-23). Un succès où la mêlée aura été prépondérante, face à des Bleuets très indisciplinés malgré des périodes de domination.

Une première longue séquence de possession. Une mêlée devastatrice. Et déjà, l'Italie donne le ton. Après cinq petites minutes de jeu, les Transalpins inscrivent le premier essai du match (5e, 0-5) par l'intermédiaire de leur demi-de-mêlée, Lorenzo Casilio. Et donnent une vision claire de ce que sera leur soirée. Du combat et du réalisme.

8 pénalités en première période

En première période, ce sont eux qui dictent le jeu. S'appuyant sur une mêlée dominatrice, avec Marcos Francisco Gallorini en fer de lance, les visiteurs confisquent le ballon. Face à eux, les jeunes français sont à la faute (8 pénalités en première période) et ne doivent leur survie qu'à leur générosité défensive. Pour le reste, la conquête est muette. Mais les rares possessions de balle laissent entrevoir de belles choses. Les Bleuets ont des fourmis dans les jambes et ne demandent qu'à tenir le ballon. Sur leur deuxième séquence offensive de la soirée, Zamora file à l'essai après une belle inspiration derrière sa mêlée (19e, 8-8).

Passé cette belle inspiration, les hommes de Sébastien Calvet sont vite rattrapés par leur indiscipline. Incapables de sortir de leur camp, ils encaissent un deuxième essai, oeuvre du puissant ailier, Marco Scalabrin (24e, 8-13). Il signe là son troisième en trois matchs dans le Tournoi. À la pause, l'Italie domine donc les débats, face à des Français privés de ballon.

Les Bleuets se rebellent

Mais tout change au retour des vestiaires. La possession s'inverse, et même s'ils concèdent rapidement une nouvelle pénalité (43e, 8-16), les triples champions du Monde montrent un autre visage. Les changements en première-ligne permettent de trouver un certain répit en mêlée. Derrière le travail des gros, les trois-quarts laissent parler leurs jambes. Maxime Granell passe la ligne après un bel effort de son centre, Robin Taccola (44e, 13-16). Ils recollent au score.

Cette fois, ça y est, ils vont enclencher la deuxième vitesse et se détacher au score. Le carton jaune infligé au centre de l'USAP, Nicola Bozzo, laisse également penser ça. Les Tricolores dominent, tiennent le ballon régalent le public avec un jeu virevoltant... mais doivent attendre le dernier quart d'heure pour prendre l'avantage, pour la première fois du match (64e, 20-16)...

No scrum no win

Au moment où ils devraient avoir la tête sous l'eau, les Italiens se relèvent. Encore une fois, grâce à leur mêlée. À dix minutes du terme, ils sont aux portes de l'en-but français et tentent de forcer le destin, tout en puissance. C'est finalement un ultime effort de son huit de devant qui offre le dernier essai à la Squadra Azzura (71e, 20-23).

En vain, Noa Zinzen et consorts jettent leurs dernières forces dans la bataille. Impuissants. Pour l'Italie, cette victoire en France est un exploit majuscule. Deux ans après avoir battu l'Angleterre sur ses terres, les Italiens s'offrent à nouveau le scalp d'un grand. Le triple champion du monde en titre.

Plus d'informations à suivre...