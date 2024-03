Le Tournoi 2024 a rendu son verdict avec la victoire de l'Irlande et la cuillère de bois galloise. Au total, 79 essais ont été inscrits pour une moyenne de 5,3 essais par match. Nous en avons sélectionné cinq. Lequel est le plus beau ?

Lorenzo Pani (Italie)

Les Italiens ont déroulé leur rugby au pays de Galles. Dans un Principality Stadium médusé, les Azzurri menaient 18-0 en début de seconde période quand le jeune arrière Lorenzo Pani était à la conclusion d'un mouvement de toute beauté. Avec deux victoires, un match nul et deux défaites, les hommes de Gonzalo Quesada ont réalisé le plus beau Tournoi de leur histoire.

L’Italie et Lorenzo Pani récitent leur rugby à Cardiff \ud83d\udd25#WALITA | #SixNationsRugby pic.twitter.com/qugCX5sOEi — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) March 16, 2024

George Furbank (Angleterre)

C'est sans doute le plus beau match de ce Tournoi 2024. Un Angleterre - Irlande de légende, pour un fin mythique avec le drop de Marcus Smith. Mais avant, les deux équipes nous avaient réservé un festin offensif. Preuve en est, cette réalisation de George Furbank sur un modèle d'attaque placée.

George Furbank et l’Angleterre reviennent à moins d’un essai transformé de l’Irlande \ud83d\ude2e‍\ud83d\udca8 #ENGIRE | #SixNationsRugby pic.twitter.com/G1b9Gfn3wy — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) March 9, 2024

James Lowe (Irlande)

L'Irlande n'est pas en reste non plus. On connaît la formidable machine irlandaise, et nous aurions pu sélectionner quelques essais irlandais dans ce top. Mais celui de James Lowe face à l'Angleterre sort du lot. Tout est parfait dans cet essai : les courses de soutien, les leurres, les fixations, avant la conclusion, elle aussi sublime, de l'ailier du Leinster.

Et c’est l’inévitable James Lowe qui est à la conclusion \ud83d\ude4c#ENGIRE | #SixNationsRugby pic.twitter.com/pfHHdaYhAU — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) March 9, 2024

Nolann Le Garrec (France)

Les Français ont aussi leur place dans ce top 5. Nous avons sélectionné l'essai de Nolann Le Garrec face à l'Angleterre qui fait suite à une relance magnifique des Bleus. On retient sur cette réalisation le beau travail de la paire de centres, et surtout le beau cadrage de Léo Barré qui met sur orbite son demi de mêlée (qui a une course de soutien impressionnante !)

Duhan Van der Merwe (Écosse)

Finn Russell et Duhan Van der Merwe, le duo ne manque pas de talent. Le pays de Galles a pu s'en rendre compte lors de la première journée. Sur un ballon de relance, l'ancien ouvreur du Racing met son ailier dans l'intervalle. La suite ? Une folle chevauchée de Van der Merwe pour l'un des essais de la compétition sans aucun doute.

Et le doublé pour l'ailier Duhan Van der Merwe \ud83d\udd25#WALSCO | #SixNationsRugby pic.twitter.com/ZVCV26ZKhe — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) February 3, 2024

Et vous, quel est votre essai préféré du Tournoi ?