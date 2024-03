C’est à la grâce de deux rapines en touche sur des lancers anglais que les Bleus ont réussi à exploiter le flair de leurs trois-quarts. Deux fulgurances qui ont permis de faire oublier la faiblesse de leur défense au milieu du terrain, et d'aller chercher une victoire un brin miraculeuse.

Meilleur alignement du Tournoi des Six Nations, l’Angleterre de Steve Borthwick s’avançait avec probablement beaucoup de certitudes dans ce secteur, sur la pelouse de Lyon. Avec raison d’ailleurs, puisque avec 11 ballons captés sur 13 lancers, les coéquipiers de Jamie George ont rendu une copie dans des standards plutôt corrects. Le truc ? Il est que les deux seuls lancers égarés par la bande à Itoje se sont soldés par deux essais tricolores qui ont souligné l’éternel talent des attaquants français dans le désordre, alors que ces derniers se sont montrés beaucoup plus maladroits et empruntés sur leurs propres lancements.

Le Garrec, « à la Dupont »

Sur le premier ? C’est évidemment un contre de François Cros en début de l’alignement qui fit, au départ, la différence. Rapidement éjecté par Le Garrec en direction d’Alldritt, le ballon transita ainsi par les mains de Ramos et Depoortère dans un classicisme parfait de « rentrer-donner », la passe sur le pas du Bordelais lui permettant d’éviter la montée en pointe de Slade, dont la déconnexion avec son ailier Freeman ouvrit un énorme intervalle à Fickou. La vitesse de Léo Barré (malgré un petit péché de gourmandise sur Bielle-Biarrey) fit le reste, et surtout son retour à l’intérieur en bout de course pour Nolan Le Garrec, qui eut le privilège de s’offrir un essai « à la Dupont » sous les yeux de l’habituel titulaire du poste.

Ramos - Penaud, le coup de génie

Le second ? Il arriva, pour tout dire, à un moment où l’on commençait à craindre le pire pour le XV de France, au vu des difficultés défensives de son milieu de terrain face à la puissance des Lawrence, Earl et compagnie. Sauf qu’à la 60e, alors que la fatigue physique commence à faire son effet, il n’est pas seulement question de stratégie, mais aussi d’instinct et de spontanéité. C’est ainsi que, sur un lancer en fond de touche manqué par George, Thomas Ramos eut la présence d’esprit de pousser le ballon au pied malgré la pression d’Underhill. Damian Penaud, qui avait bien suivi, fut ainsi le premier à récupérer cette inespérée munition, qui réussit à passer les bras pour offrir à Gaël Fickou un nouvel essai contre l’Angleterre, particulièrement symbolique pour sa 90e sélection, qui rappelait forcément celui inscrit lors de la victoire de 2014 lors de sa grande première… De quoi faire oublier au trois-quarts centre des Bleus, là encore comme un symbole, sa grossière erreur de défense sur Ollie Lawrence juste avant la mi-temps. Et rappeler aux Anglais que les plans de jeu les mieux établis ne sont jamais grand-chose dans le chaos du rugby international, où l’aplomb des grands joueurs et leur capacité à exploiter les erreurs des adversaires font souvent la différence. S’il n’était qu’une seule leçon à avoir retenu de la défaite en quarts face aux Springboks, ce serait bien celle-là. Demandez à Thomas Ramos et ses copains ce qu'ils en pensent...