Les Bleus se sont imposés (33-31) face à l'Angleterre et les jeunes ont encore brillé ! Nolann Le Garrec a été décisif, Léo Barré s'est offert son premier essai international et Gaël Fickou a permis aux siens de reprendre l'avantage dans une fin de match tendue.

19e : Le Garrec lance les hostilités

Les Bleus ont fait parler leur "French Flair" d'entrée de jeu ! Alors que les Anglais avaient une touche dans les 40 mètres tricolores, François Cros volait la touche pour permettre aux siens de lancer une nouvelle offensive. Sur ces ballons de récupération qu'ils aiment tant mais qui avaient pourtant tendance à ne pas aller au bout ces derniers temps, les hommes de Fabien Galthié allaient inscrire le premier essai de cette rencontre.

Deux passes au large et Gaël Fickou faisait une première différence en traversant la défense anglaise avant de donner à Léo Barré. L'arrière du Stade français feintait la passe et se jouait de quelques défenseurs pour offrir l'essai à Nolann Le Garrec qui n'avait presque plus qu'à aplatir dans l'en but.

55e : Barré, un essai pour relever la tête

Ce fut un début de deuxième période cauchemardesque pour les Bleus qui ont vu les Anglais reprendre rapidement l'avantage au score. Et c'est finalement Léo Barré qui sonnait la révolte. Après un beau travail des avants, Nolann Le Garrec prenait une nouvelle initiative payante. Le demi de mêlée attaquait la ligne d'avantage pour donner à Charles Ollivon qui gagnait quelques mètres. L'arrière du Stade français permettait donc aux siens de relever la tête pour son premier essai sous le maillot frappé du coq.

60e : Fickou redonne le sourire

À l'heure de jeu les supporters français ont enfin retrouvé le sourire. Après le passage à vide du début de deuxième mi-temps, les Bleus se reprenaient. Sur une touche manquée des Anglais, Thomas Ramos tapait in extremis au pied et c'est Damian Penaud qui récupérait le cuir quelques mètres plus loin. La défense anglaise n'a pas pu se replacer à temps et Gaël Fickou redonnait l'avantage aux Bleus dans une fin de match tendue...