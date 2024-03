Thomas Ramos est devenu hier, pour la deuxième fois d'affilée, meilleur réalisateur du Tournoi des 6 Nations avec 63 points marqués. L'arrière français dépasse Finn Russell (55 points) et Jack Crowley (52).

Il a permis à tout un stade de laisser éclater sa joie, et à l'équipe de France de remporter un match hautement important, face à l'Angleterre ce samedi. Mais l'arrière Thomas Ramos n'a pas seulement transformé la pénalité de la gagne, à près de 50 mètres face aux poteaux. Il a aussi consolidé sa place de meilleur réalisateur du Tournoi. En effet, ses 18 points inscrits du pied droit à Décines-Charpieu l'ont propulsé grâce à un total de 63 points (répartis en 13 pénalités et 12 transformations), à la première place de ce classement, devant l'Ecossais Finn Russell (55) et l'Irlandais Jack Crowley (52).

C'est la deuxième fois que le buteur toulousain domine ce classement. L'an dernier, il était loin devant en tête avec 84 points (10 pénalités, 1 drop, 18 transformations, 3 essais), devant Jonathan Sexton (35) et Tommaso Allan (34).