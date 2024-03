Si tout n'a pas été parfait dans sa partition, l'arrière du XV de France Léo Barré, auteur d'une intervention magnifique sur l'essai de Nolann Le Garrec puis d'un essai qui a relancé les Bleus, a su être décisif contre l'Angleterre.

L’image avait quelque chose de déjà vu : Léo Barré qui traverse le terrain, transperce la défense adverse et se montre décisif. Depuis le début de saison, l’arrière du Stade français a réussi à de maintes reprises ce genre de séquences. Attaquant dans l’âme, il est un joueur audacieux et entreprenant, qui aime oser et surprendre. L’idée, quand Fabien Galthié a décidé de le lancer dans le grand bain international après le match nul contre l’Italie (et la blessure de Matthieu Jalibert, qui a conduit au replacement de Thomas Ramos à l’ouverture) était de retrouver cette confiance et cette impertinence.

Celle qui a sauté aux yeux sur le premier essai français quand, parfaitement servi par Gaël Fickou, Léo Barré a accéléré, feintait la passe vers l’extérieur pour Louis Bielle-Biarrey avant de prendre l’intervalle, passer les bras et servir Nolann Le Garrec à son intérieur. Du grand art. Le genre d’éclair qui place un talent évident.

Un gage pour l'avenir

Propre et plutôt sécurisant, le Parisien n’avait pas vraiment eu l’occasion de se montrer offensivement une semaine plus tôt au Pays de Galles, même s’il était monté en puissance sur ce plan en deuxième mi-temps et s’était davantage lâché. Il faut dire aussi que, pour ses débuts avec le XV de France, l’intéressé avait cherché à assurer sur les fondamentaux du poste. Des bases sur lesquelles il a d’ailleurs et d’abord pêché dans le premier acte face à l’Angleterre puisqu’il a notamment été en difficulté sous deux ballons hauts. Pas toujours à son avantage défensivement (même s’il est à créditer d’un retour presque miraculeux dans les premières minutes du second acte qui n’a malheureusement fait que retarder l’échéance avant le deuxième essai adverse), le garçon a néanmoins prouvé qu’il avait un sacré caractère puisqu’il n’a jamais été gagné par le doute pour autant. Au contraire, il a continué à tenter et à provoquer son destin. Et celui de ses partenaires.

Barré a également été récompensé de ses efforts en inscrivant son premier essai chez les Bleus, sur un caviar de Charles Ollivon, à la 56e minute. Une réalisation capitale car elle a permis de revenir à un petit point du XV de la Rose à cet instant, alors que les Tricolores sortaient d’un gros temps faible. En clair, l’homme du Stade français a pesé de tout son poids dans le scénario de la rencontre. Et montré qu’il faudra compter sur lui à l’avenir, d’autant que sa polyvalence 10-15 et la longueur de son jeu au pied peuvent s’avérer précieuses. "Je suis vraiment de pouvoir me focaliser sur ce poste d’arrière", disait-il récemment dans les colonnes de Midi Olympique. En effet, c’est dans cette position qu’il est devenu incontournable en club et qu’il a aujourd’hui doublé Melvyn Jaminet dans la hiérarchie en sélection. Certes, ses partitions sont encore perfectibles mais Barré a clairement transformé l’essai.