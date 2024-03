Avec un François Cros encore auteur d’une prestation quatre étoiles, le XV de France a aussi été guidé par deux de ses jeunes face aux Anglais : Nolann Le Garrec et Léo Barré.

15. Léo Barré : 7/10

Après une prestation propre à Cardiff, le Parisien a montré à la France du rugby qu’il pouvait être un attaquant formidable. Son intervention, avec feinte de passe puis passe après contact à l’intérieur, sur l’essai de Nolann Le Garrec a été le premier coup d’éclat de la soirée. Il a été récompensé de son envie par un premier essai international, celui de la révolte (55e). Pour le reste, il a été plutôt sécurisant sur sa couverture – avec un plaquage valeureux mais vain sur Ben Earl (42e) - et son jeu au pied, malgré une chandelle échappée d’entrée (10e).

Au terme d'un match au scénario fou, les Bleus s'imposent face à l'Angleterre à Lyon ! #FRAANG #XVdeFrance



Le film du match > https://t.co/vGUMsanmQi pic.twitter.com/3xnDyQvZOL — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 16, 2024

14. Damian Penaud : 6/10

L’ailier est toujours aussi insaisissable. Il a tenté d’électriser le jeu par tous les moyens, pas toujours à bon escient (trois balles perdues). S’il a encore été sevré d’essai, il a fini par se montrer décisif en récupérant la passe au pied acrobatique de Thomas Ramos sur l’essai de Gaël Fickou. Il a parfois été en difficulté dans les airs et, défensivement, il a été trop tendre sur le deuxième essai anglais.



13. Gaël Fickou : 6/10

Sur la lancée de son match à Cardiff, Gaël Fickou s’est signalé d’entrée par une passe entre les jambes et une prise d’intervalle décisive sur l’essai de Nolann Le Garrec. La suite a été plus contrastée avec quelques imprécisions et un plaquage manqué sur Ollie Lawrence qui a amené le premier essai anglais. Mais pour sa 90e, il a fini par retrouver des couleurs avec un essai et des interventions convaincantes.

12. Nicolas Depoortere : 5/10

Le Bordelais a vécu une deuxième cape contrastée. Offensivement, il a eu peu l’occasion de s’exprimer balle en main mais, sur une de ses rares interventions, il a tout de même mis Gaël Fickou dans l’intervalle sur l’action de l’essai de Nolann Le Garrec. En défense, il a été soumis à rude épreuve et a été impuissant, notamment, sur la percée de Ben Earl amenant le troisième essai anglais.

11. Louis Bielle-Biarrey : 4/10

Soirée à oublier pour le Bordelais. Il n’a pour ainsi dire rien eu à se mettre sous la main offensivement parlant. En défense, son placement n’a pas toujours été avisé comme sur cette montée hasardeuse qui a mis les Bleus sous pression d’entrée de deuxième période et celle sur l'ultime essai anglais. Un plaquage réussi, deux manqués.



10. Thomas Ramos : 6/10

Dans un premier temps, l’ouvreur n’a pas semblé dans un grand soir, avec des imprécisions techniques et quelques options stratégiques hasardeuses. Mais le Toulousain est de la trempe des compétiteurs qui ne s’avouent jamais vaincu et il a progressivement rectifié le tir. Son engagement dans les airs, sa passe au pied taclée, à l’origine de l’essai de Gaël Fickou, sa réussite dans le jeu au pied et son assurance jusqu’à ce dernier renvoi capté ont valu de l’or. Les champions se reconnaissent dans les instants de vérité.



9. Nolann Le Garrec : 7/10

Le demi de mêlée a tenu les promesses nées de son récital gallois. Il a encore animé avec à propos et a été plutôt judicieux dans l’alternance, ses jeux au pied étant d’une précision globalement satisfaisante. Son envie de dynamiser a été fructueuse, à l’image de son intervention sur l’essai de Léo Barré.

8. Gregory Alldritt : 5/10

Un beau départ au ras d’un regroupement (7e). Le capitaine cherchait à gratter mais se faisait aussi sanctionner (52e). Il se montrait aussi très brouillon dans ses choix offensifs. Remplacé numériquement par Paul Boudehent (70e) qui a amené son punch.

7. Charles Ollivon : 5,5/10

Une belle course plein champ (27e), une véritable passe décisive pour Léo Barré (55e), quelques plaquages mais aussi une belle présence dans les airs notamment sur les contres en touche. Remplacé par Alexandre Roumat (62e) dont la dextérité dans les airs rassurait.

6. François Cros : 7/10

Une première mi-temps stratosphérique. Il était au four et au moulin. Intraitable en défense, il vole le ballon en touche sur l’essai de Le Garrec (18e). Surtout il arrivait à intervenir dans le bon tempo dans plusieurs attaques françaises et amenait le surnombre ou ouvre des intervalles pour ses partenaires. Moins en vue balle en main en deuxième période, il assénait quelques très beaux et efficaces plaquages.

5. Emmanuel Meafou : 6/10

Une entrée en matière avec une belle avancée sur quinze mètres sur la première offensive française. Il chipe un ballon dans le ruck d’une main (2e) mais ne contrôle pas le ballon sur un renvoi (20e). Ses percussions ont dû donner le tournis aux défenseurs anglais qui subissaient sur chaque impact. Remplacé par Romain Taofifenua (47e) auteur une nouvelle fois d’une bonne entrée. Très précieux notamment sur la réception des coups d’envoi.

4. Thibaud Flament : 6/10

Il a touché plus de ballon qu’au Millénium et à chaque fois, il faisait avancer ses partenaires en première mi-temps. Il débutait la seconde en ratant son plaquage sur Earl (41e) mais il se reprenait rapidement en défense et terminait le match sur un très bon tempo.

3. Uini Atonio : 6/10

Sanctionné sur la deuxième mêlée, sa faute permettra aux Anglais d’ouvrir le score. Sur la suivante, il concède un coup franc avant l’introduction. Bon sur ses interventions défensives, Atonio arrache un ballon. Il termine une mi-temps pleine d’activité par un hors-jeu qui deux temps de jeu et une penaltouche plus tard aboutira à l’essai anglais de Lawrence (40e). Une reprise après la pause plus laborieuse, remplacé par Georges-Henri Colombe.

2. Julien Marchand : 6/10

Le talonneur français a réalisé une solide rencontre. Très utile dans le combat (7 plaquages), il est aussi auteur d'un bon grattage qui fait souffler les Bleus. Si la France a été précise en touche, on le doit aussi à la prestation du Toulousain, parfait dans l'exercice mis à part sur un lancé destiné à son premier sauteur. Sorti à la 48e, remplacé par Peato Mauvaka, qui a amené son énergie en seconde période.

1. Cyril Baille : 5/10

Discret dans le jeu avec seulement deux mètres parcourus et deux défenseurs battus, le pilier gauche toulousain a néanmoins tenu la baraque en mêlée fermée. En défense, il était à créditer de trois plaquages. Auteur d'une prestation mitigée à Cardiff dimanche dernier, Baille n'a pas su complètement relever la barre. Il a été remplacé dès la 48e minute par Sébastien Taofifenua. Le Lyonnais a été auteur d'une très belle entrée.