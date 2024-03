Le XV de France au finish ! Les Bleus ont pris le meilleur sur l'Angleterre en toute fin de match. Un succès dans ce crunch qui permet à la France de conserver une belle série d'invincibilité face au XV de la Rose à domicile et de terminer à la deuxième place du Tournoi pour la 4e fois lors des 5 dernières éditions.

Une victoire importante pour les Bleus

Ce succès est crucial pour la bande à Alldritt car en plus de remporter le crunch, c'est surtout la première victoire à domicile dans ce Tournoi. Le contraire aurait été dramatique car cela aurait été la première fois depuis 1999 que les Français ne réussissaient pas à remporter au moins un match sur leurs terres. Comptablement, ces quatre points permettent aux Français de terminer à la deuxième place du 6 Nations derrière l'Irlande. Depuis l'arrivée de Fabien Galthié, les Bleus n'ont jamais fait pire qu'une deuxième place (2020, 2021, 2023, 2024 ; victoire en 2022). Enfin, ce succès à la maison face aux Anglais permet aux Français de conserver leur série d'invincibilité à domicile face à la Rose. Depuis 2016 et une défaite (21-31) à Paris, les Bleus ont remporté les quatre derniers affrontements en France (une première depuis 1972). En 2026 (année du prochain duel dans l'Hexagone), cela fera 10 ans !

Le Garrec : 2 titularisations, 2 essais

Nolann Le Garrec fêtait sa sixième sélection à Lyon face à l'Angleterre. Mais seulement sa deuxième titularisation, une semaine après une première victorieuse face au pays de Galles. Et on peut dire que ça fonctionne. Surtout en termes d'essais inscrits. Comme à Cardiff, le demi de mêlée francilien a scoré face aux Anglais après une bonne course de soutien sur la percée de Gaël Fickou et l'immense travail de Léo Barré. Le Francilien a clairement gagné des points sur cette fin de Tournoi.

Le XV de France friable après les touches

Le secteur de la touche a bien fonctionné face au XV de la Rose. Les protégés de Laurent Sempéré n'ont perdu qu'une munition (16/17) et ont même gagné un ballon sur lancé adverse. Seulement voilà, cette phase arrêtée fait défaut aux Bleus en défense. Dans ce Tournoi 2024, les coéquipiers de François Cros ont encaissé 12 essais dont 9 comme point de départ la touche. Ce fut encore le cas face aux Anglais avec le doublé d'Ollie Lawrence juste avant la pause et en tout début de seconde période qui a complètement changé le scénario du match.

L'Angleterre menée à la mi-temps de tous les matchs du Tournoi : une première depuis 1974 !

Le Tournoi des protégés de Steve Borthwick est difficilement lisible. En difficulté face à l'Italie, l'Ecosse, mais aussi le pays de Galles, ils ont réussi l'exploit face à l'Irlande au bout d'un match d'une incroyable intensité. Face au XV de France, les sujets de sa Majesté ont été largement dominés en première période. Une statistique témoigne de cette fébrilité : pour la première fois depuis le Tournoi des 5 Nations 1974, les Anglais ont été menés à la mi-temps de tous les matchs du Tournoi. Cela ne les a pas empêchés de revenir avec des grosses intentions et d'être à une pénalité près de s'imposer face aux Bleus.

Fickou meilleur marqueur français du Tournoi

Malgré les Penaud, Bielle-Biarrey et Ramos, c'est bien Gaël Fickou qui termine meilleur marqueur français de la compétition. Avec trois essais au compteur, le trois-quarts centre de l'équipe de France a brillé offensivement dans ce Tournoi. Il fut en revanche plus à la peine en défense, à l'image de sa ligne de trois-quarts. Sur la compétition, l'Irlandais Sheehan et l'Ecossais Van der Merwe terminent en haut du classement avec 5 réalisations.

59 % : le plus haut taux de possession du Tournoi

C'était l'une des questions avant cette rencontre : qui allait prendre le jeu à son compte entre Français et Anglais ? Force est de constater que les Bleus ont largement plus tenu le ballon que les joueurs de Borthwick à Lyon. Avec 59 % de possession et 21,9 minutes en attaque, les joueurs de Fabien Galthié battent leur record du Tournoi. Face aux Gallois, la possession tricolore était de 56 %. Cette statistique entraîne forcément un temps en défense réduit pour les Français qui ont plaqué 77 fois (18 manqués, 81 % de réussite, Cros meilleur total avec 8 plaquages) contre 136 plaquages anglais (36 manqués dont 25 en première période (!), 79 %).