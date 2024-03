Ces Italiens étaient complètement transcendés sur la pelouse de Cardiff ! Les hommes de Gonzalo Quesada se sont imposés (21-24) face à des Gallois qui ont touché le fond malgré un petit regain d'énergie en fin de deuxième période... Alors que l'Italie signe le meilleur bilan de son histoire dans le Tournoi des 6 Nations, c'est une cuillère de bois pour le XV du Poireau, la première depuis 2003.

Entre des Gallois désireux d'éviter l'humiliation de la cuillère de bois et des Transalpins décomplexés par le succès face à l'Écosse, l'opposition était prometteuse. D'emblée les attitudes italiennes ne transigeaient pas avec leurs dernières prestations. Appliqués sur la moindre possession, propres en conquête les hommes de Gonzalo Quesada étaient dans le vrai sur tous les secteurs. Deux pénalités converties par Garbisi donnaient du relief à cette domination au tableau d'affichage (0-6, 14 ème). Face à des Gallois timorés, rien de surprenant à ce début de rencontre.

Problème, les troupes de Warren Gatland étaient privées de munitions. Pire, elles concédaient un essai bien construit par les Transalpins, après un échange de passe remarquable dans la défense, un relais puissant de Ruzza, puis une fixation des avants jusqu'à l'exportation du jeu au large pour l'essai imparable d'Ioane (0-11, 20 ème). Un départ canon pour les Azzurri, dominant copieusement les phases statiques et les points de rencontre en récoltant une foison de pénalités. Le XV du Poireau n'était pas en capacité de réagir dans ce premier acte, qui se traduisait par une relative impuissance dans le jeu courant et des approximations qui se succédaient au fur et à mesure des minutes. L'interrogation demeurant sur la suite, avec un banc gallois inexpérimenté qui devra tenter d'inverser une tendance fâcheuse avant le retour au vestiaire.

La cuillère de bois pour les Gallois

Le suspens ne durait que quelques minutes cependant. Pani, après un slalom incroyable dans la défense galloise, mystifiait plusieurs défenseurs pour un essai plein de malice et de célérité (0-18, 46 ème). Avec une avance notable, les visiteurs pouvaient voir venir, tandis que les joueurs gallois se confondaient entre maladresses et gestion calamiteuse. Si le talonneur Dee marquera bien un essai après un bon travail des avants sur une action solide (7-18, 64 ème), l'issue ne faisait plus aucun doute. Deux pénalités supplémentaires de Garbisi mettaient les Transalpins à l'abri d'un éventuel retour comptable (7-24, 74 ème) ... qui aura bien lieu avec deux essais de tardifs de Rowlands (79 ème) et Grady (80e + 2) pour un score un peu plus tenu (21-24). Trop tard, avec une sortie malheureuse de North, blessé sur la dernière action.

La Squadra Azzurra confirme sa magnifique campagne en s'imposant face à des Gallois qui repartent avec la cuillère de bois !



Pour la première fois de son histoire, l'Italie n'a perdu que deux matchs dans le Tournoi. #GALITA



Le film du match > https://t.co/dePOkMv0Ec pic.twitter.com/ScGB6HMblN — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 16, 2024

Les Gallois s'enfoncent dans la crise en terminant bon dernier sans victoires. En n'évitant pas une cuillère de bois qui sème une immense doute, une contre-performance qui datait depuis 2003. Le XV du Poireau est en reconstruction, et les prochains mois devront imprimer une nouvelle donne pour la génération à venir.

Les Azzurri terminent au final sur une victoire méritée. Après une compétition où toutes les émotions furent vécues, l'avenir semble s'éclaircir plus que jamais. Sous l'impulsion de Gonzalo Quesada, les Italiens auront quelques certitudes supplémentaires sur leur rugby et tenteront d'amplifier la dose de confiance lors des prochaines échéances avec un bilan épatant et un contenu en sensible amélioration.