Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre en direct la rencontre opposant le pays de Galles à l'Italie, dans le cadre de la cinquième journée du Tournoi des 6 Nations 2024.

Voilà un match pour ne pas finir dernier de ce Tournoi 2024 ! Le pays de Galles est actuellement sixième (sur six) avec trois points au compteur et surtout aucune victoire. Les hommes de Warren Gatland auront pour mission de l'emporter face à l'Italie et de quitter la compétition avec un succès pour éviter une potentielle cuillère de bois.

L'Italie, sept point au compteur, compte 4 unités de plus que les Gallois. Avec une énorme volonté et beaucoup d'initiatives, la Nazionale fait un Tournoi plus que correct bien que les résultats ne suivent pas.

L'arbitre de la rencontre sera Mathieu Raynal.