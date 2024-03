Auteur de sa première saison en Pro D2, Benjamin Lefranc prolonge son engagement à Brive dans son club de toujours.

Benjamin Lefranc poursuit l'aventure jusqu'en 2027 dans son club de toujours. C'est de plus en plus rare, mais le trois-quarts aile de 20 ans (1,96m, 98kg) a en effet commencé au sein du CA Brive en catégorie U8 et a monté toutes les marches du club corrézien pour percer au niveau professionnel. C'est cette saison que son éclosion a eu lieu en Pro D2, avec notamment un repositionnement de troisième ligne à ailier, qui s'est avéré fructueux, et à la clé dix matchs disputés dont sept en tant que titulaire.

Son profil correspond avec le rugby à VII, dans lequel il a brillé. En effet, il fut champion d'Europe avec l'équipe de France à VII des moins de 18 ans en juillet 2021. Il a aussi été champion du Supersevens avec les Barbarians cette saison.

"Benjamin fait partie des joueurs de notre centre de formation qui se sont révélés cette saison et qui ont découvert le haut niveau. C'est toujours une grande satisfaction de voir un jeune qui a débuté à l'école de rugby arriver en équipe première, se réjouit Sébastien Bonnet, directeur sportif du centre de formation et de l'association. Benjamin a la tête sur les épaules et il a toujours eu conscience de l'importance de concilier la pratique du rugby et ses études. Il doit s'affirmer encore plus sur le terrain pour continuer sa progression."