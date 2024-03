La journée des finales féminines se déroulera au Stade Pierre-Rajon de Bourgoin. Elle aura lieu le 8 juin prochain et offrira sept finales dans la même journée.

On connaît l'endroit qui accueillera les prochaines finales féminines et c'est un lieu emblématique du rugby français : le stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jallieu. Au total, ce sont sept finales qui se disputeront sur la pelouse de l'antre berjalienne le 8 juin prochain. Les spectateurs pourront assister aux finales Elite 1 Féminine, Réserves Elite, Elite 2 Féminine, Fédérale 1 Féminine, Fédérale 2 Féminine, Féminines « Moins de 18 ans » à XV "Elite" et Féminines « Moins de 18 ans » à XV "Accession".

"Rassemblées sous la bannière « Rugby pour Elles, Plus fortes ensemble », ces finales montreront, une nouvelle fois, l’évolution constante du développement du rugby féminin et l’engouement pour cette pratique. Les clubs finalistes, leurs supporters, seront, je l’espère, au rendez-vous pour nous offrir une journée exceptionnelle" a communiqué Brigitte Jugla, vice-présidente en charge du rugby féminin