Choix fort de la part du sélectionneur sud-africain : Siya Kolisi ne sera plus le capitaine de l'Afrique du Sud. Rassie Erasmus a annoncé privilégier un joueur évoluant dans la nation arc-en-ciel.

Loin des yeux près du cœur ? L'adage est célèbre mais le rugby international est sans scrupule. Rassie Erasmus n'a jamais eu pour habitude de ménager ses troupes, et il faut lui reconnaître cette vision qui a amené les Springboks deux fois sur le toit du monde. Nouvelle démonstration cette semaine avec une conférence de presse riche en enseignements.

Le sélectionneur a en effet annoncé qu'il allait enlever le capitanat à Siya Kolisi, pour privilégier un joueur basé en Afrique du Sud. "Cela permet plus d'interactions", a justifié l'homme fort des Sud-Af', avant d'avoir une pensée pour son troisième ligne qui évolue aujourd'hui au Racing 92. "Siya joue certainement encore l'un de ses meilleurs rugbys."

Quel avenir pour Kolisi ?

À 33 ans, Siya Kolisi était le capitaine exemplaire et charismatique des Sud-Africains depuis 2018. Ses 83 sélections et ses deux titres de champion du monde ont fait de lui une légende dans le rugby sud-africain, mais son âge et son choix de carrière semblent jouer en sa défaveur. "C'est une situation unique. Je pense qu'il disputera encore quelques test-matchs, il le souhaite certainement, mais nous ne sommes pas sûrs que ce sera en tant que capitaine."

Dans le langage Erasmus, cela sous-entend que l'histoire d'amour entre Kolisi et la sélection sud-africaine s'approche de la fin. Le troisième ligne ne l'entendait pas de cette façon il y a encore quelques semaines. À nos confrères d'Eurosport, il confiait : "Pourquoi autant de monde me demande si je vais continuer ? Bien sûr que je veux continuer, et bien sûr que la prochaine Coupe du monde est un objectif pour moi. Je n'ai que 32 ans, je suis encore jeune. J'ai joué cette année avec des gars qui avaient 36-37 ans et qui étaient très performants donc pourquoi je ne le serais pas aussi dans quatre ans ?".

Vers un grand renouvellement

Avec le maillot du Racing 92, Kolisi a disputé 12 matchs depuis son arrivée. Après des débuts très attendus, le troisième ligne s'est progressivement acclimaté au Top 14 et à sa nouvelle vie jusqu'à assumer le rôle de capitaine qu'il connaît si bien sur certains matchs des Franciliens. De son côté, l'Afrique du Sud doit se renouveler après avoir décroché le titre suprême à Paris avec une équipe vieillissante (mais toujours très compétitive). Erasmus a confié que sa "vieille garde" n'ira probablement pas jusqu'à l'échéance 2027 (Mondial en Australie), et qu'un nouveau projet devait être lancé. Mais le guide sud-africain n'est pas idiot, et ne veut pas repartir d'une feuille blanche. "Nous savons exactement quels joueurs ne peuvent tenir qu'un an de plus et nous leur avons confié la tâche d'aider les jeunes avant leur départ. Mais c'est un défi de dire à un joueur : "Ok, tu dois arrêter maintenant". Nous avons des gars dans la trentaine qui croient qu'ils peuvent gagner une autre Coupe du monde."

Ce postulat assumé, le sélectionneur assume ses choix. Il l'a toujours fait, avec brio, et ne compte pas changer son style. "Construire une équipe, c'est donner une opportunité aux jeunes et s'assurer que nous progressions toujours en profondeur."

Et le jeu, dans tout ça ?

Inutile de vous rappeler que les Sud-Africains n'ont pas brillé en France avec leur jeu emballant et porté vers l'offensive. Les colosses springboks ont conservé leur titre en s'imposant d'un petit point lors des trois rencontres à élimination directe.

Sur ce point encore, Rassie Erasmus a aussi annoncé du changement et la volonté de faire évoluer les principes de jeu des doubles champions du monde. "Nous n'aurions aucune chance de réussir si nous continuions à faire les choses de la même manière. Nous devons donc à nouveau faire évoluer notre jeu, car les autres équipes ont certainement examiné la façon dont nous jouons et comment elles pensent pouvoir nous arrêter." Quitte à perdre dans un premier temps ? Affirmatif, mon capitaine. "En faisant cela, nous perdrons quelques matchs, mais nous aurons ensuite les réponses lorsque nous arriverons à la Coupe du monde en Australie. Je préfère la gagner plutôt que de rester avec un taux de victoire de 85 % entre les deux." Est-ce si fou d'y voir ici une petite pique adressée à son homologue français ? Chacun se fera son avis.