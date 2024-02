L'Afrique du Sud vient d'officialiser son nouveau staff. Rassie Erasmus retrouve son poste de sélectionneur. Jaco Peyper, quant à lui, devient conseiller sur les questions d'arbitrage.

Après avoir célébré la conquête d'un deuxième titre mondial consécutif, c'est l'heure de se remettre au travail pour les Sud-Africains. Les Springboks ont dévoilé leur nouveau staff. Le sélectionneur Jacques Nienaber a pris en charge le Leinster et Felix Jones a rejoint le staff du XV de la Rose, des opérations ayant été ficelées avant la Coupe du monde, il fallait les remplacer. Comme prévu, Rassie Erasmus est intronisé comme sélectionneur de l'Afrique du Sud. Il va retrouver un poste qu'il a déjà occupé de mars 2018 à fin 2019, avec, en point d'orgue, la conquête du titre mondial cette année-là. Depuis, il avait pris de la hauteur, devant directeur du rugby, poste où il sera remplacé par Rian Oberholzer. "C'est un grand honneur d'entraîner les Springboks et je suis reconnaissant de la confiance qui m'a été accordée, a lancé Rassie Erasmus sur le site de la fédération sud-africaine. Dans mon rôle de directeur du rugby au cours des quatre dernières années, j'ai continué à superviser les structures et la stratégie de l'équipe en collaboration avec Jacques et les autres entraîneurs, donc la transition vers le rôle d'entraîneur principal devrait être facile."

Une réunion à... l'hôpital

Dans ce staff remanié, la principale nouveauté se nomme Jaco Peyper. Le sixième arbitre le plus capé de tous les temps au niveau international avait annoncé prendre sa retraite de l'arbitrage il y a peu. "Le rugby fait partie de ma vie, et je me suis fait de merveilleux amis dans le monde entier grâce à mes voyages dans ce sport, et bien que je mette un terme à mon activité d'arbitre, je n'aimerais rien de plus que de rester impliqué dans ce merveilleux sport et redonner ce qu'il m'a donné", avait alors déclaré le Sud-Africain. Il sera, forcément, responsable dans le staff des questions sur l'arbitrage. Jerry Flannery prendra, lui, en charge la défense. L'Irlandais a occupé ce poste ces trois dernières années du côté des Harlequins. L'ancien All Black Tony Brown (18 capes) sera responsable de l'attaque des Springboks. Il avait ce rôle dans le staff du Japon depuis 2016.

Pour mener les Springboks dans leur quête d'un troisième titre mondial, Rassie Erasmus a décidé de prendre dans son staff une personne qui a soulevé deux Coupe du monde en tant que joueur : Duane Vermeulen. L'ancien troisième ligne de Toulon, jeune retraité, aura une mission transversale au sein de toutes les équipes nationales en compagnie de Franzel September et Bafana Nhleko. Enfin, Mzwandile Stick, Deon Davids, Daan Human et Andy Edwards conservent leurs rôles respectifs.

"Nous avons déjà eu notre première séance d'entraînement cette semaine à l'hôpital, et c'est formidable de voir l'enthousiasme des entraîneurs pour le début de la saison, a déclaré Rassie Erasmus, hospitalisé pour des brûlures chimiques. L'un de nos principaux piliers au cours des dernières années a été de développer la profondeur de notre réservoir de joueurs et nous sommes enthousiasmés par le talent dont nous disposons cette saison. La plupart des vainqueurs de la Coupe du monde 2023 sont encore sélectionnables, et plusieurs jeunes joueurs ont maintenant le luxe d'avoir une expérience internationale et de la Coupe du monde, ce qui est inestimable pour les tests-matchs. L'équipe d'entraîneurs étant finalisée, nous pouvons maintenant nous concentrer sur la planification de la saison et des années à venir." Les Sud-Africains n'ont pas vraiment envie de rendre le trophée William Webb Ellis...