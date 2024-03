Tout sourire, le capitaine du XV de France Grégory Alldritt s’est dit très heureux du succès de son équipe dans un contexte difficile. Surtout, il se projette déjà sur le "crunch"...

Comment avez-vous vécu cette rencontre ?

Elle fait beaucoup de bien cette victoire. Nous avons travaillé très dur cette semaine. Nous avons réussi à retranscrire sur le terrain ce que nous avions préparé. Il y a donc vraiment de la satisfaction d’avoir passé une bonne semaine du début jusqu’à la fin. De base, quand on joue des matchs internationaux avec l’équipe de France, on se régale. Mais c’était un chouette match aujourd’hui, avec beaucoup de rythme, dans un des plus beaux stades du monde. À voir les sourires des mecs à la sortie de la rencontre, ça dit beaucoup de choses. On est satisfait de ce bel après-midi.

Avant le match, vous aviez dit que le XV de France redevienne « plus tueur ». Êtes-vous satisfait ?

L’objectif, c’était de marquer des points. Nous avons été assez réalistes à part sur deux ou trois situations. Nous avons été dans le combat. C’est ce que je voulais dire quand j’ai déclaré qu’on devait être plus tueurs, notamment dans les derniers 40 mètres. Il fallait pour ça gagner les collisions, avancer. On avait un pack lourd, on l’a bien utilisé.

Quel sera l’objectif pour ce dernier match face à l’Angleterre samedi prochain ?

Ça va être un gros combat. Les Anglais ont énormément progressé défensivement. Leur défense attaque l’adversaire, tente constamment de l’étouffer. On va voir comment s’en sortir. Après, France-Angleterre, c’est toujours spécial. On va retrouver nos supporters. On veut leur faire plaisir car on ne les a pas toujours rassasiés pendant ce Tournoi. Ce sera un challenge car on veut laisser ce maillot dans de bonnes conditions pour la suite. On veut vraiment finir sur une bonne note.