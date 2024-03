Dans des conditions extrêmes, marquées par un vent puissant et une pluie incessante, ni Clermont ou Oyonnax n'ont su, ou pu, maîtriser les éléments pour proposer un beau spectacle au public du Michelin... même si "Oyo" est plus satisfait que jamais d'avoir vaincu les gouttes d'eau et l'ASM.

Le printemps est encore loin, trop loin pour les habitants clermontois. Ce samedi, pendant deux heures, la pluie et le vent n'ont jamais cessé de parcourir la pelouse verte du stade Marcel-Michelin et ses tribunes. Des conditions dantesques qui ont même fait reculer les courageux soldats de la Yellow Army plusieurs rangs derrière leurs places habituelles. Manteaux, bonnets, capuches, couvertures, les fidèles de l'ASM ont déployé l'artillerie lourde, pensant se réchauffer avec des envolées de Bautista Delguy ou la rudesse de Pita-Gus Sowakula. Mais il n'en fut rien ou presque, tant la météo du jour a annihilé toute intention de jeu de part et d'autre. Entre les milliers d'en-avant de chaque côté, la pluie de chandelles de Domingo Miotti ou la féroce bataille dans les rucks, le public du Michelin ne s'est pas privé de siffler ses joueurs à la pause, alors qu'ils étaient menés 6-3. Les Oyonnaxiens ont eux aussi eu tous les malheurs du monde à déborder la défense clermontoise, même si Charlie Cassang a constamment cherché des trous de souris au bord des rucks. Alors, à la fin d'un match aussi terne que le ciel auvergnat, les aficionados clermontois auraient sans doute préféré être au Principality Stadium de Cardiff, sous un toit fermé, pour assister à un peu plus de jeu que face à leurs protégés. Le stade de Clermont est un modèle d'architecture, alors, cher président Pats, ne serait-il pas temps de lancer des premiers devis pour imiter la gigantesque enceinte galloise ? Vos abonnés pourraient davantage arborer maillots et casquettes, sans être emmitouflés sous deux ou trois épaisseurs. Chiche ?