Dans un match où l'acteur principal s'est révélé être la pluie, Domingo Miotti a su maîtriser les éléments avec son pied droit magique. À l'inverse, Jules Plisson et Alex Newsome ont été trop mis en difficulté pour faire dérailler la défense aindinoise.

Les tops

Domingo Miotti

Pluie ou pas, vent ou non, le demi d'ouverture d'Oyonnax a une nouvelle fois été la boussole de son équipe. Alors que ses coéquipieirs étaient largement dominés en début de match, sa première pénalité a permis à "Oyo" d'ouvrir le score et de respirer. Dans le jeu courant, l'Argentin a excellé par la qualité de ses coups de pied d'occupation et de ses chandelles, mettant à mal l'arrière-garde clermontoise. A la dernière minute, son coup de pied a permis aux Oyomen de prendre les deux points du match nul. Avec seulement un échec face aux perches, le demi d'ouverture oyonnaxien a été l'un des meilleurs joueurs de la partie, incontestablement.

Rabah Slimani

Le droitier auvergnat n'est peut-être pas un profil XXL à la Colombe ou Atonio, mais sa science de la mêlée continue de faire des ravages. Du coup d'envoi de la partie jusqu'à sa sortie, Rabah Slimani a régulilèrement fait plier l'axe droit de la mêlée oyonnaxienne. Grâce à des précieuses pénalités obtenues dans cet exercice si symbolique de notre sport, le pilier clermontois a prouvé qu'à trente-quatre ans il faudrait encore compter sur lui à droite de la mêlée auvergnate.

Rob Simmons

Sur la première touche oyonnaxienne, le géant australien est venu annihiler un début de maul des Aindinois. La science de l'Australien sur les alignements adverses a également payé à la 21e minute, avec un nouveau ballon coffré sur maul. Solide en défense, avec aucun plaquage manqué, Rob Simmons a été le cerveau du paquet d'avants clermontois.

Les flops

Jules Plisson

Le demi d'ouverture clermontois a parfaitement bonifié son premier ballon de la partie avec une merveille de coup de pied rasant juste devant l'en-but d'Oyonnax. Une situation qui aurait pu découler du premier essai de la partie si Bautista Delguy était arrivé en premier sur le ballon. Pour le reste, l'ouvreur des Jaunards s'est montré trop peu influent dans l'attaque clermontoise pour faire briller ses partenaires. Coupable de deux en-avant sous des coups de pied oyonnaxiens, dont un à l'origine de la deuxième pénalité de Miotti, Plisson a pourtant donné trois points d'avance aux Auvergnats jusqu'à la 80ème minute, mais son jeu au pied trop long a été à l'origine du la pénalité du match nul.

Folau Fainga'a

Le talonneur australien n'a pas livré le meilleur match de sa carrière face à Oyonnax. Parti devant un coup de pied de Jules Plisson, sa faute a donné les trois premiers points de la rencontre à Miotti. Dans les cinq mètres des Aindinois, l'Australien a trop facilement perdu un ballon menaçant avant qu'il ne commette un en-avant sur une belle percée d'Alivereti Raka (19e).

Christopher Vaotoa

Le pilier droit d'Oyonnax ne repartira pas de Clermont avec des étoiles plein les yeux. Pénalisé à trois reprises par M. Descottes, l'arbitre de la partie, Christopher Vaotoa est notamment parti cinq mètres devant un coup de pied de renvoi de son ouvreur, Domingo Miotti, une scène rarissime pour être souligné. Pas dans un grand soir, Vaotoa devrait vite oublier ce déplacement en terre auvergnate.

Alex Newsome

L'arrière clermontois a subi les bombardements oyonnaxiens. Constamment visé par les artilleurs aindinois, Alex Newsome ne s'est pas montré d'une fiabilité extrême sous les ballons hauts, échappant la cuir à trois reprises dans le premier acte. L'arrière australien n'a également jamais fait la différence avec ses appuis éclair, qui ont tellement soulagé l'ASM cette saison. Mais comme la grande majorité de la ligne d'arrières clermontoise, Newsome a été trop mis en difficulté.